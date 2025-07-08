Циганков може перейти з Жирони в клуб, де вже грають українці

Циганков може перейти в клуб, який скуповує українців
Майбутнє Віктора Циганкова знову опинилося в центрі трансферних обговорень. Вінгер "Жирони" та збірної України потрапив у сферу інтересів "Трабзонспора".
На цей час у складі турецької команди вже виступають Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов, повідомляє Taka Gazete.
Представники "Трабзонспора" вже вступали в контакт з іспанською стороною. Йдеться про потенційну оренду з правом викупу. Турецький клуб розраховує, що зможе переконати "Жирону" відпустити гравця, попри його важливість для команди.
Де гратиме Циганков
Водночас в іспанській пресі неодноразово наголошувалося, що Циганков — один із ключових футболістів "Жирони", і клуб не має наміру розлучатися з ним без дійсно серйозної пропозиції. Контракт українця з каталонським клубом діє до літа 2027 року, що ускладнює переговори.
На сьогодні немає підтверджень про конкретну суму трансферу. У разі оренди з викупом сума може перевищити 15 млн євро.
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