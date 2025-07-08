Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Циганков може перейти в клуб, який скуповує українців

Циганков може перейти в клуб, який скуповує українців

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 18:12
Циганков може перейти з Жирони в клуб, де вже грають українці
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Майбутнє Віктора Циганкова знову опинилося в центрі трансферних обговорень. Вінгер "Жирони" та збірної України потрапив у сферу інтересів "Трабзонспора".

На цей час у складі турецької команди вже виступають Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов, повідомляє Taka Gazete.

Реклама
Читайте також:

Представники "Трабзонспора" вже вступали в контакт з іспанською стороною. Йдеться про потенційну оренду з правом викупу. Турецький клуб розраховує, що зможе переконати "Жирону" відпустити гравця, попри його важливість для команди.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков під час літньої відпустки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Де гратиме Циганков

Водночас в іспанській пресі неодноразово наголошувалося, що Циганков — один із ключових футболістів "Жирони", і клуб не має наміру розлучатися з ним без дійсно серйозної пропозиції. Контракт українця з каталонським клубом діє до літа 2027 року, що ускладнює переговори.

На сьогодні немає підтверджень про конкретну суму трансферу. У разі оренди з викупом сума може перевищити 15 млн євро.

Нагадаємо, вихованець київського "Динамо" виступатиме у складі новачка Прем'єр-ліги.

Юлія Левченко показала, чому залишається однією з найкрасивіших спортсменок України.

Олімпійський рекордсмен Сергій Бубка перестав з'являтися на публіці — у чому причина.

Стало відомо, де живе та чим займається легендарна спортсменка Яна Клочкова.

спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації