Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірка збірної України "спіймав" голлівудську знаменитість

Зірка збірної України "спіймав" голлівудську знаменитість

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 14:11
Фото Яремчука з Волбергом стало вірусним у соцмережах
Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард грецького "Олімпіакоса" та збірної України Роман Яремчук несподівано зустрівся з голлівудською зіркою Марком Волбергом. Спортсмен не змарнував можливості сфотографуватися зі знаменитістю.

Дружина Яремчука опублікувала фотографію в Instagram, і знімок швидко завірусився в інтернеті.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Романа Яремчука з Марком Волбергом сталася під час прогулянки вулицями Лас-Вегаса. Спортсмен разом із дружиною проводить відпустку в США, пара вирішила відвідати одразу декілька міст.

Роман Яремчук и Марк Уолберг
Роман Яремчук та Марк Волберг. Фото: instagram.com/ya_christinchik/

Реакція на знімок Яремчука з Волбергом

Фанати українського футболіста висловили захоплення в коментарях. Багато хто оцінив легкість та непідготовленість ситуації, похваливши Волберга за привітність і Романа за вміння триматися поруч із легендою кіно.

Яремчук завершив блискучий сезон 2024/2025 в "Олімпіакосі", де в підсумку став однією з ключових фігур. Він забив понад 15 м'ячів та допоміг команді виграти чемпіонський титул.

Марк Волберг — відомий американський актор, продюсер і колишній реп-виконавець, який прославився ролями у фільмах "Час пси", "Трансформери" та "Боєць".

Нагадаємо, зірка української легкої атлетики Юлія Левченко здивувала шанувальників ніжним образом.

"Динамо" та "Шахтар" виявилися збитковими клубами за результатами минулого сезону.

Сергій Бубка намагається не з'являтися в публічному просторі останніми роками.

Олімпійська зірка Яна Клочко залишається в Криму, де виховує сина і не дає інтерв'ю.

спорт футбол Голлівуд Роман Яремчук Олімпіакос Марк Волберг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації