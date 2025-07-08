Фото Яремчука з Волбергом стало вірусним у соцмережах

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард грецького "Олімпіакоса" та збірної України Роман Яремчук несподівано зустрівся з голлівудською зіркою Марком Волбергом. Спортсмен не змарнував можливості сфотографуватися зі знаменитістю.

Дружина Яремчука опублікувала фотографію в Instagram, і знімок швидко завірусився в інтернеті.

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Зустріч Романа Яремчука з Марком Волбергом сталася під час прогулянки вулицями Лас-Вегаса. Спортсмен разом із дружиною проводить відпустку в США, пара вирішила відвідати одразу декілька міст.

Роман Яремчук та Марк Волберг. Фото: instagram.com/ya_christinchik/

Реакція на знімок Яремчука з Волбергом

Фанати українського футболіста висловили захоплення в коментарях. Багато хто оцінив легкість та непідготовленість ситуації, похваливши Волберга за привітність і Романа за вміння триматися поруч із легендою кіно.

Яремчук завершив блискучий сезон 2024/2025 в "Олімпіакосі", де в підсумку став однією з ключових фігур. Він забив понад 15 м'ячів та допоміг команді виграти чемпіонський титул.

Марк Волберг — відомий американський актор, продюсер і колишній реп-виконавець, який прославився ролями у фільмах "Час пси", "Трансформери" та "Боєць".

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