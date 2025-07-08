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Главная Спорт Звезда сборной Украины "поймал" голливудскую знаменитость

Звезда сборной Украины "поймал" голливудскую знаменитость

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:11
Фото Яремчука с Уолбергом стало вирусным в соцсетях
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук неожиданно встретился с голливудской звездой Марком Уолбергом. Спортсмен не упустил возможность сфотографироваться со знаменитостью. 

Супруга Яремчука опубликовала фотографию в Instagram, и снимок быстро завирусился в интернете. 

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Встреча Романа Яремчука с Марком Уолбергом произошла во время прогулки по улицам Лас-Вегаса. Спортсмен вместе с супругой проводит отпуск в США, пара решила посетить сразу несколько городов. 

Роман Яремчук и Марк Уолберг
Роман Яремчук и Марк Уолберг. Фото: instagram.com/ya_christinchik/

Реакция на снимок Яремчука с Уолбергом

Фанаты украинского футболиста выразили восторг в комментариях. Многие оценили легкость и неподготовленность ситуации, похвалив Уолберга за приветливость и Романа за умение держаться рядом с легендой кино. 

Яремчук завершил блестящий сезон 2024/2025 в "Олимпиакосе", где в итоге стал одной из ключевых фигур. Он забил более 15 мячей и помог команде выиграть чемпионский титул. 

Марк Уолберг — известный американский актер, продюсер и бывший рэп‑исполнитель, прославившийся ролями в фильмах "Время псы", "Трансформеры" и "Боец".  

Напомним, звезда украинской легкой атлетики Юлия Левченко удивила поклонников нежным образом. 

"Динамо" и "Шахтер" оказались убыточными клубами по результатам прошлого сезона. 

Сергей Бубка старается не появляться в публичном пространстве в последние годы. 

Олимпийская звезда Яна Клочко остается в Крыму, где воспитывает сына и не дает интервью. 

спорт футбол Голливуд Роман Яремчук Олимпиакос Марк Уолберг
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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