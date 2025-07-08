Фото Яремчука с Уолбергом стало вирусным в соцсетях

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук неожиданно встретился с голливудской звездой Марком Уолбергом. Спортсмен не упустил возможность сфотографироваться со знаменитостью.

Супруга Яремчука опубликовала фотографию в Instagram, и снимок быстро завирусился в интернете.

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Встреча Романа Яремчука с Марком Уолбергом произошла во время прогулки по улицам Лас-Вегаса. Спортсмен вместе с супругой проводит отпуск в США, пара решила посетить сразу несколько городов.

Роман Яремчук и Марк Уолберг. Фото: instagram.com/ya_christinchik/

Реакция на снимок Яремчука с Уолбергом

Фанаты украинского футболиста выразили восторг в комментариях. Многие оценили легкость и неподготовленность ситуации, похвалив Уолберга за приветливость и Романа за умение держаться рядом с легендой кино.

Яремчук завершил блестящий сезон 2024/2025 в "Олимпиакосе", где в итоге стал одной из ключевых фигур. Он забил более 15 мячей и помог команде выиграть чемпионский титул.

Марк Уолберг — известный американский актер, продюсер и бывший рэп‑исполнитель, прославившийся ролями в фильмах "Время псы", "Трансформеры" и "Боец".

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