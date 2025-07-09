Бражко поздравил Квиткову и фактически подтвердил слухи о романе

Роман Квитковой и Бражко оказался правдой, игрок все подтвердил
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поздравил блогера и амбассадора "Шахтера" Дашу Квиткову с днем рождения. Он опубликовал трогательную совместную фотографию.
Снимок, который появился на странице Бражко в Instagram, подогрел слухи о романе пары.
Владимир Бражко и Дарья Квиткова ранее уже появлялась вместе, но это поздравление придало отношениям новый резонанс.
Слухи о романтическом интересе между Бражко и Квитковой активно обсуждаются с мая — в сети появились видео с поцелуем в щеку на свадьбе защитника "Динамо", а также кадры прогулок пары, где они держались за руки. Также внимание болельщиков привлекла реакция футболиста на публикацию Квитковой: он комментировал новогодний ролик, намекая на их связь, и блогер отвечала ему эмодзи.
Бражко и Квиткова: вместе или нет
Сам футболист еще не делал официальных заявлений, но совместное появление на свадьбе одноклубника и подписка под романтичным фото в социальных сетях подогрели интерес публики. Инсайдеры утверждают, что отношения развиваются уже несколько месяцев, и есть все признаки серьезного сближения.
Даша Квиткова — популярный украинский блогер с более чем 1,8 млн подписчиков, победительница шоу "Холостяк‑9". После развода с Никитой Добрыниным в 2023 году она активно строит карьеру, ведет Instagram и TikTok, участвует в проектах и выступает амбассадором футбольного "Шахтера".
Напомним, накануне появились кадры инцидента на тренировке "Динамо" с участием Владимира Бражко.
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