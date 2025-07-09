Бражко поздравил Квиткову и фактически подтвердил слухи о романе

Дарья Квиткова позирует на камеру. Фото: instagram.com/kvittkova/

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поздравил блогера и амбассадора "Шахтера" Дашу Квиткову с днем рождения. Он опубликовал трогательную совместную фотографию.

Снимок, который появился на странице Бражко в Instagram, подогрел слухи о романе пары.

Реклама

Читайте также:

Владимир Бражко и Дарья Квиткова ранее уже появлялась вместе, но это поздравление придало отношениям новый резонанс.

Слухи о романтическом интересе между Бражко и Квитковой активно обсуждаются с мая — в сети появились видео с поцелуем в щеку на свадьбе защитника "Динамо", а также кадры прогулок пары, где они держались за руки. Также внимание болельщиков привлекла реакция футболиста на публикацию Квитковой: он комментировал новогодний ролик, намекая на их связь, и блогер отвечала ему эмодзи.

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Бражко и Квиткова: вместе или нет

Сам футболист еще не делал официальных заявлений, но совместное появление на свадьбе одноклубника и подписка под романтичным фото в социальных сетях подогрели интерес публики. Инсайдеры утверждают, что отношения развиваются уже несколько месяцев, и есть все признаки серьезного сближения.

Дарья Квиткова перед зеркалом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова — популярный украинский блогер с более чем 1,8 млн подписчиков, победительница шоу "Холостяк‑9". После развода с Никитой Добрыниным в 2023 году она активно строит карьеру, ведет Instagram и TikTok, участвует в проектах и выступает амбассадором футбольного "Шахтера".

Напомним, накануне появились кадры инцидента на тренировке "Динамо" с участием Владимира Бражко.

Невеста другого игрока "Динамо" удивила рассказом про историю знакомства со своим избранником.

Спортсменка Юлия Левченко сменила имидж и растрогала собственных поклонников.

Стало известно, почему последние три года практически ничего не слышно о жизни Сергея Бубки.