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Главная Спорт Роман Квитковой и Бражко оказался правдой, игрок все подтвердил

Роман Квитковой и Бражко оказался правдой, игрок все подтвердил

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:35
Бражко поздравил Квиткову и фактически подтвердил слухи о романе
Дарья Квиткова позирует на камеру. Фото: instagram.com/kvittkova/

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поздравил блогера и амбассадора "Шахтера" Дашу Квиткову с днем рождения. Он опубликовал трогательную совместную фотографию. 

Снимок, который появился на странице Бражко в Instagram, подогрел слухи о романе пары. 

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Владимир Бражко и Дарья Квиткова ранее уже появлялась вместе, но это поздравление придало отношениям новый резонанс.

Слухи о романтическом интересе между Бражко и Квитковой активно обсуждаются с мая — в сети появились видео с поцелуем в щеку на свадьбе защитника "Динамо", а также кадры прогулок пары, где они держались за руки. Также внимание болельщиков привлекла реакция футболиста на публикацию Квитковой: он комментировал новогодний ролик, намекая на их связь, и блогер отвечала ему эмодзи. 

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Бражко и Квиткова: вместе или нет

Сам футболист еще не делал официальных заявлений, но совместное появление на свадьбе одноклубника и подписка под романтичным фото в социальных сетях подогрели интерес публики. Инсайдеры утверждают, что отношения развиваются уже несколько месяцев, и есть все признаки серьезного сближения.  

Дарья Квиткова
Дарья Квиткова перед зеркалом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова — популярный украинский блогер с более чем 1,8 млн подписчиков, победительница шоу "Холостяк‑9". После развода с Никитой Добрыниным в 2023 году она активно строит карьеру, ведет Instagram и TikTok, участвует в проектах и выступает амбассадором футбольного "Шахтера". 

Напомним, накануне появились кадры инцидента на тренировке "Динамо" с участием Владимира Бражко. 

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Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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