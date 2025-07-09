Трансфер Цыганкова — Жирона изменила цену из-за клубов АПЛ

Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков рассматривает возможность покинуть испанский клуб уже этим летом. На него претендуют клубы из разных европейских чемпионатов.

Цыганков доступен для трансфера и может быть продан примерно за 20 млн евро, сообщил в соцсети X инсайдер Бен Джейкобс.

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Виктор Цыганков с собакой. Фото: instagram.com/gironafc/

Где будет выступать Цыганков

В трансфере Виктора заинтересованы "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Борнмут". Специалисты отмечают, что его скорость, техника и универсальность делают его привлекательной мишенью для английского футбола.

Сезон 2024/25 Цыганков провел стабильно: он провел 27 матчей в Ла Лиге, забил два гола и отдал пять результативных передач. Несмотря на несколько мышечных проблем, его восстановление в сезоне позволило вернуться в стартовый состав, что подогрело интерес к его персоне.

Агент футболиста и его нынешний клуб обсуждают варианты: возможна аренда с последующим выкупом или прямой трансфер. Контракт Цыганкова с "Жироной" рассчитан до 2027 года, а текущая трансферная цена оценивается примерно в 20–22 млн евро, хотя присутствует отдельная оговорка о выкупной сумме около 30 миллионов.

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