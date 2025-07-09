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Главная Спорт Жирона установила новую трансферную стоимость Цыганкова

Жирона установила новую трансферную стоимость Цыганкова

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:19
Трансфер Цыганкова — Жирона изменила цену из-за клубов АПЛ
Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков рассматривает возможность покинуть испанский клуб уже этим летом. На него претендуют клубы из разных европейских чемпионатов. 

Цыганков доступен для трансфера и может быть продан примерно за 20 млн евро, сообщил в соцсети X инсайдер Бен Джейкобс.

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Украинский футболист открыт к переезду, и вариант с Премьер‑лигой кажется весьма вероятным. "Жирона" не прочь расстаться с 27-летним полузащитником, особенно учитывая интерес со стороны топ‑клубов АПЛ. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков с собакой. Фото: instagram.com/gironafc/

Где будет выступать Цыганков

В трансфере Виктора заинтересованы "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Борнмут". Специалисты отмечают, что его скорость, техника и универсальность делают его привлекательной мишенью для английского футбола.

Сезон 2024/25 Цыганков провел стабильно: он провел 27 матчей в Ла Лиге, забил два гола и отдал пять результативных передач. Несмотря на несколько мышечных проблем, его восстановление в сезоне позволило вернуться в стартовый состав, что подогрело интерес к его персоне.

Агент футболиста и его нынешний клуб обсуждают варианты: возможна аренда с последующим выкупом или прямой трансфер. Контракт Цыганкова с "Жироной" рассчитан до 2027 года, а текущая трансферная цена оценивается примерно в 20–22 млн евро, хотя присутствует отдельная оговорка о выкупной сумме около 30 миллионов. 

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спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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