Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Майбутнє Довбика в Ромі під загрозою — що відомо

Майбутнє Довбика в Ромі під загрозою — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:38
Гасперіні готовий прибрати Довбика з Роми, на форварда чекає трансфер
Артем Довбик із дружиною під час відпустки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Уже 13 липня на зборі "Роми" в Тригорії тренерський штаб під керівництвом Джан П'єро Гасперіні вперше зустрінеться з командою перед стартом сезону 2025/26.

Новий наставник "вовків" поки не визначився з основним складом й має намір зосередитися на атакувальному потенціалі команди, повідомляє Tutto Mercato.

Реклама
Читайте також:

Особливу увагу Джан П'єро Гасперіні приділить українцю Артему Довбику. В італійській пресі зазначають, що форвард перебуває під пильним наглядом. Якщо гравець не переконає тренерський штаб, він ризикує втратити місце в старті. При цьому також будуть ретельно оцінені якості Пауло Дібали, Стефана Ель-Шаараві та Маттео Бальданці.

Артем Довбик
Артем Довбик працює в тренажерному залі. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Якою буде "Рома" Гасперіні

На зборі очікується глибокий аналіз індивідуальних технічних навичок і фізичної готовності нападників: італійські фахівці відомі системним підходом та тактичною гнучкістю, що може вплинути на розклад в атаці та вибір схеми.

Окрім основного аналізу готовності нападників, керівники клубу ставлять завдання забезпечити конкуренцію в атаці, щоб не залежати від одного гравця. Важливо буде побачити, як проявлять себе всі претенденти на ролі в стартовому складі.

Сезон в Італії обіцяє бути динамічним: за підготовку з "Ромою" відповідають Гасперіні та його команда, які відомі вмінням адаптувати стиль під конкретних футболістів. Хто саме закріпиться у складі, стане очевидно вже після перших контрольних матчів.

Нагадаємо, на тренувальному зборі "Динамо" стався інцидент, який може негативно вплинути на команду.

Легкоатлетка Юлія Левченко показала, чим займається під час короткої відпустки посеред напруженого сезону.

У житті Сергія Бубки відбулися зміни, які змусили його практично зникнути з публічного поля.

Телезірка Дар'я Квіткова опинилася в обіймах лідера київського "Динамо", пару підозрюють у бурхливому романі.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим) Джан П'єро Гасперіні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації