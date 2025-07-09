Гасперіні готовий прибрати Довбика з Роми, на форварда чекає трансфер

Артем Довбик із дружиною під час відпустки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Уже 13 липня на зборі "Роми" в Тригорії тренерський штаб під керівництвом Джан П'єро Гасперіні вперше зустрінеться з командою перед стартом сезону 2025/26.

Новий наставник "вовків" поки не визначився з основним складом й має намір зосередитися на атакувальному потенціалі команди, повідомляє Tutto Mercato.

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Особливу увагу Джан П'єро Гасперіні приділить українцю Артему Довбику. В італійській пресі зазначають, що форвард перебуває під пильним наглядом. Якщо гравець не переконає тренерський штаб, він ризикує втратити місце в старті. При цьому також будуть ретельно оцінені якості Пауло Дібали, Стефана Ель-Шаараві та Маттео Бальданці.

Артем Довбик працює в тренажерному залі. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Якою буде "Рома" Гасперіні

На зборі очікується глибокий аналіз індивідуальних технічних навичок і фізичної готовності нападників: італійські фахівці відомі системним підходом та тактичною гнучкістю, що може вплинути на розклад в атаці та вибір схеми.

Окрім основного аналізу готовності нападників, керівники клубу ставлять завдання забезпечити конкуренцію в атаці, щоб не залежати від одного гравця. Важливо буде побачити, як проявлять себе всі претенденти на ролі в стартовому складі.

Сезон в Італії обіцяє бути динамічним: за підготовку з "Ромою" відповідають Гасперіні та його команда, які відомі вмінням адаптувати стиль під конкретних футболістів. Хто саме закріпиться у складі, стане очевидно вже після перших контрольних матчів.

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