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Главная Спорт Будущее Довбика в Роме под угрозой — что известно

Будущее Довбика в Роме под угрозой — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:38
Гасперини готов убрать Довбика из Ромы, форварда ждет трансфер
Артем Довбик с женой во время отпуска. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Уже 13 июля на сборе "Ромы" в Тригории тренерский штаб под руководством Джан Пьеро Гасперини впервые встретится с командой перед стартом сезона 2025/26.

Новый наставник "волков" пока не определился с основным составом и намерен сосредоточиться на атакующем потенциале команды, сообщает Tutto Mercato

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Особое внимание Джан Пьеро Гасперини уделит украинцу Артему Довбику. В итальянской прессе отмечают, что форвард находится под пристальным наблюдением. Если игрок не убедит тренерский штаб, он рискует лишиться места в старте. При этом также будут тщательно оценены качества Пауло Дибалы, Стефана Эль-Шаарави и Маттео Бальданци. 

Артем Довбик
Артем Довбик работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Какой будет "Рома" Гасперини

На сборе ожидается глубокий анализ индивидуальных технических навыков и физической готовности нападающих: итальянские специалисты известны системным подходом и тактической гибкостью, что может повлиять на расклад в атаке и выбор схемы.

Помимо основного анализа готовности нападающих, руководители клуба ставят задачу обеспечить конкуренцию в атаке, чтобы не зависеть от одного игрока. Важно будет увидеть, как проявят себя все претенденты на роли в стартовом составе.

Сезон в Италии обещает быть динамичным: за подготовку с "Ромой" отвечают Гасперини и его команда, которые известны умением адаптировать стиль под конкретных футболистов. Кто именно закрепится в составе, станет очевидно уже после первых контрольных матчей.

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спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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