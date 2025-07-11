Чому Магучіх — символ українського спорту та жіночої елегантності

Ярослава Магучіх у Парижі. Кадр із відео

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх проводить складний сезон-2025. Вона виграла етапи Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, посіла друге місце в Стокгольмі та виборола "срібло" в Парижі, подолавши 1,97 м та поступившись лише Ніколі Оліслагерс.

Протистояння з австралійською спортсменкою виходить для Магучіх на новий рівень, і попереду багато цікавої боротьби, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У лютому Ярослава Магучіх стала чемпіонкою UdinJump Development в Удіне (1,94 м), виграла титул чемпіонки Європи в приміщенні в Апелдорні та посіла бронзу на світовій першості в Нанкіні. Усе це закріпило її лідерство у стрибках у висоту.

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Однак українка не поспішає виходити на пік форми заради етапів Діамантової ліги. На двох турнірах поспіль, у Стокгольмі та Парижі, Ярослава у запеклій боротьбі поступилася Ніколі Оліслагерс, зумівши завоювати срібні нагороди. Магучіх заявила, що оцінює цей результат як мотивацію до технічного зростання та стабільності.

Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Яким буде сезон для Магучіх

Наступними етапами Діамантової, в яких виступить Ярослава, можуть стати престижні старти в Монако (11 липня), Лондоні (19 липня) та Сілезії (16 серпня) — ключові події сезону перед фіналом у Цюріху. Ці старти стануть платформою для збереження форми, продовження боротьби за лідерство та підготовки до осінніх міжнародних стартів.

Ярослава Магучіх на відпочинку. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Не будемо забувати й про чемпіонат світу в Токіо, який пройде у вересні. Попереду у Ярослави багато складних стартів, і конкурентки не пробачать їй помилки. Однак у свої 23 роки Магучіх вже неодноразово демонструвала силу волі та внутрішній стрижень, які допомагають їй досягати неймовірних результатів. Уболівальники сподіваються, що гордість українського спорту залишиться вірною собі та продовжить боротися на кожному турнірі, в яких братиме участь.

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