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Головна Спорт Зірку російського спорту заарештували за запитом США

Зірку російського спорту заарештували за запитом США

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:31
Російського спортсмена Касаткіна затримано у Франції за запитом США
Данило Касаткін перед грою. Фото: росЗМІ

Російського спортсмена Данила Касаткіна заарештували у Франції, в аеропорту Шарль-де-Голль. Це сталося за запитом американської влади.

За версією слідства, його підозрюють в участі в хакерському угрупованні, яке з 2020 до 2022 року здійснило атаки на приблизно 900 компаній, зокрема федеральні інстанції США, повідомляють російські ЗМІ.

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США звинувачують 26-річного Данила Касаткіна у змові з метою комп'ютерного шахрайства та вимаганні грошей у жертв атак. Він нібито брав участь у переговорах щодо викупів від імені групи. Російський спортсмен заперечує свою причетність до злочинів та стверджує, що не розбирається в комп'ютерах.

Даниил Касаткин
Данило Касаткін під час матчу. Фото: росЗМІ

Що відомо про справу Касаткіна

Адвокат спортсмена Фредерік Бело підкреслює, що клієнт придбав старий ноутбук і не вмів самостійно встановлювати програми — ймовірно, з нього було списано ім'я для злочинних дій. Паралельно сторона захисту намагається домогтися звільнення під заставу, стверджуючи, що ув'язнення погіршує фізичний стан спортсмена.

Суд у Парижі 8 липня залишив Касаткіна під вартою. Спортсмен раніше виступав за клуб МБА-МАІ у ВТБ-Лізі. Одразу після появи інформації про затримання пресслужба команди оголосила про закінчення співпраці.

Виникає питання: чи буде екстрадиція до США. Наступні слухання намічені найближчими тижнями, і, як зазначають юридичні джерела, перебіг справи залежатиме від дипломатичних угод між Францією та США.

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санкції проти Росії спорт Баскетбол кібербезпека російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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