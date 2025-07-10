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Головна Спорт Польща відмовилася виключати Глеба із санкційного списку

Польща відмовилася виключати Глеба із санкційного списку

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 09:20
Польща відмовилася виключати екс-зірку Арсеналу із санкційного списку
Олександр Глеб (ліворуч) з іншими колишніми гравцями "Арсеналу". Фото: instagram.com/alexgleb/

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі офіційно відмовило колишньому гравцеві збірної Білорусі Олександру Глебу у виключенні його з національного санкційного списку.

Інформація підтверджена відповідним рішенням польської влади, опублікованим на офіційному ресурсі.

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Олександр Глеб подавав прохання про зняття санкцій, стверджуючи, що не має стосунку до політичних процесів і публічно не підтримував дії режиму Лукашенка. Однак польська сторона визнала його аргументи недостатніми для перегляду позиції.

Александр Глеб
Олександр Глеб у 2025 році. Фото: instagram.com/alexgleb/

Чому Глеб опинився в списку санкцій

Польські санкції щодо білоруських спортсменів та публічних осіб стали частиною ширшої кампанії підтримки демократичних ініціатив у Білорусі. Глеб опинився серед тих, хто, на думку Варшави, має зв'язки з авторитарною системою.

Раніше Олександр Глеб заявляв, що хотів би вільно відвідувати країни ЄС та продовжувати спортивну та соціальну діяльність, але польське рішення поки що блокує таку можливість. Це обмеження також впливає на імідж спортсмена в європейських колах.

Олександр Глеб — один із найвідоміших футболістів в історії Білорусі. Він виступав за лондонський "Арсенал", "Барселону", а також за національну збірну. Після завершення кар'єри періодично з'являвся в медіа та брав участь у заходах на території СНД.

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санкції спорт футбол Барселона Арсенал Олександр Глеб
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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