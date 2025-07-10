Польша отказалась исключать экс-звезду Арсенала из санкционного списка

Александр Глеб (слева) с другими бывшими игроками "Арсенала". Фото: instagram.com/alexgleb/

Министерство внутренних дел и администрации Польши официально отказало бывшему игроку сборной Беларуси Александру Глебу в исключении его из национального санкционного списка.

Информация подтверждена соответствующим решением польских властей, опубликованным на официальном ресурсе.

Реклама

Читайте также:

Александр Глеб подавал прошение о снятии санкций, утверждая, что не имеет отношения к политическим процессам и публично не поддерживал действия режима Лукашенко. Однако польская сторона сочла его аргументы недостаточными для пересмотра позиции.

Александр Глеб в 2025 году. Фото: instagram.com/alexgleb/

Почему Глеб оказался в санкционном списке

Польские санкции в отношении белорусских спортсменов и публичных лиц стали частью более широкой кампании поддержки демократических инициатив в Беларуси. Глеб оказался в числе тех, кто, по мнению Варшавы, имеет связи с авторитарной системой.

Ранее Александр Глеб заявлял, что хотел бы свободно посещать страны ЕС и продолжать спортивную и социальную деятельность, но польское решение пока блокирует такую возможность. Это ограничение также влияет на имидж спортсмена в европейских кругах.

Александр Глеб — один из самых известных футболистов в истории Беларуси. Он выступал за лондонский "Арсенал", "Барселону", а также за национальную сборную. После завершения карьеры периодически появлялся в медиа и принимал участие в мероприятиях на территории СНГ.

Напомним, жена Александра Усика приняла участие в новой ошеломительной фотосессии.

Юлия Левченко радуется лету накануне участия в очередном международном турнире.

Владимир Бражко накинулся на партнера по "Динамо" из-за действий молодого игрока на тренировке.

Украинцы смогут в прямом эфире посмотреть реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.