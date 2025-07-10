Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Польша отказалась исключать Глеба из санкционного списка

Польша отказалась исключать Глеба из санкционного списка

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 09:20
Польша отказалась исключать экс-звезду Арсенала из санкционного списка
Александр Глеб (слева) с другими бывшими игроками "Арсенала". Фото: instagram.com/alexgleb/

Министерство внутренних дел и администрации Польши официально отказало бывшему игроку сборной Беларуси Александру Глебу в исключении его из национального санкционного списка.

Информация подтверждена соответствующим решением польских властей, опубликованным на официальном ресурсе.

Реклама
Читайте также:

Александр Глеб подавал прошение о снятии санкций, утверждая, что не имеет отношения к политическим процессам и публично не поддерживал действия режима Лукашенко. Однако польская сторона сочла его аргументы недостаточными для пересмотра позиции. 

Александр Глеб
Александр Глеб в 2025 году. Фото: instagram.com/alexgleb/

Почему Глеб оказался в санкционном списке

Польские санкции в отношении белорусских спортсменов и публичных лиц стали частью более широкой кампании поддержки демократических инициатив в Беларуси. Глеб оказался в числе тех, кто, по мнению Варшавы, имеет связи с авторитарной системой.

Ранее Александр Глеб заявлял, что хотел бы свободно посещать страны ЕС и продолжать спортивную и социальную деятельность, но польское решение пока блокирует такую возможность. Это ограничение также влияет на имидж спортсмена в европейских кругах.

Александр Глеб — один из самых известных футболистов в истории Беларуси. Он выступал за лондонский "Арсенал", "Барселону", а также за национальную сборную. После завершения карьеры периодически появлялся в медиа и принимал участие в мероприятиях на территории СНГ.

Напомним, жена Александра Усика приняла участие в новой ошеломительной фотосессии

Юлия Левченко радуется лету накануне участия в очередном международном турнире. 

Владимир Бражко накинулся на партнера по "Динамо" из-за действий молодого игрока на тренировке. 

Украинцы смогут в прямом эфире посмотреть реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. 

санкции спорт футбол Барселона Арсенал Александр Глеб
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации