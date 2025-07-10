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Главная Спорт Жена Усика сняла все лишнее, чтобы мотивировать мужа на бой

Жена Усика сняла все лишнее, чтобы мотивировать мужа на бой

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:42
Жена Усика сняла с себя все лишнее, чтобы мотивировать мужа на бой с Дюбуа
Екатерина Усик позирует возле автомобиля. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает готовиться к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский спортсмен набрал прекрасную форму перед важным поединком. 

Жена боксера, Екатерина Усик, продемонстрировала, как коротает время, ожидая возвращения Александра, на своей странице в Instagram

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До главного боксерского боя года осталось чуть больше недели. Александр Усик завершает тренировочный сбор в Испании. Команда чемпиона помогла ему набрать лучшую форму за последние годы. Украинец быстр и опасен во время спаррингов на ринге, он всерьез готовится к противостоянию с Даниэлем Дюбуа. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик в Киеве. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Новая фотосессия Катерины Усик 

Жена украинского чемпиона в это время сделала несколько ярких снимков в любимом Киеве, где остается перед вылетом в Лондон на бой Александра. Екатерина опубликовала несколько черно-белых фотографий в автомобиле и около моста. 

Екатерина Усик
Новый образ Екатерины Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

На снимках жена Александра Усика кокетливо позирует в темном топе, короткой юбке и высоких черных сапогах. Образ дополняют модные солнцезащитные очки. Екатерина выглядит стройной и подтянутой, ее фотосессия собрала много положительных отзывов среди подписчиков. 

"Вот это я понимаю мотивация перед боем", — написала одна из поклонниц Екатерины Усик. 

Реванш Даниэля Дюбуа и Александра Усика состоится 19 июля. 

Напомним, стало известно, какую сумму украинцам придется заплатить за просмотр боя Усика с Дюбуа. 

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спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик Бой Усик — Дюбуа жены футболистов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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