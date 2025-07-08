Реванш Усика и Дюбуа можно будет посмотреть в Украине — кто покажет

Александр Усик и его команда на "Уэмбли". Фото: instagram.com/usykaa/

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа повторно встретятся 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На кону будут чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBO и IBF, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ранее Александр Усик отказался от титула IBF, чтобы организовать второй поединок с Тайсоном Фьюри, оставив пояс вакантным. В сентябре 2024 года Дюбуа выиграл его нокаутом у Энтони Джошуа, завоевав права на участие в реванше с украинцем.

Афиша реванша. Фото: instagram.com/usykaa/

Где и когда смотреть реванш Усик — Дюбуа

Трансляцию вечера бокса в Украине обеспечит MEGOGO в пакете "Оптимальная", на канале MEGOGO Гонг и на отдельном поп‑ап‑канале "Телевидение". Комментатор Владимир Кобельков будет обсуждать главный бой и сопутствующий файткард.

Посвящение Александру Усику. Фото: instagram.com/usykaa/

По всему миру событие покажут на стриминг-сервисе DAZN Pay‑Per‑View. Трансляция стартует в 17:30 BST, а бой Усик–Дюбуа намечен примерно на 21:50 BST. Бесплатных показов не планируется.

Напомним, стало известно, куда пропал из публичного поля бывший президент НОК Сергей Бубка.

Также мы рассказали, чем сейчас занимается олимпийская рекордсменка Яна Клочкова.

Легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала нежный образ в перерыве между подготовкой к международным турнирам.

Звезда французского "ПСЖ" может переехать в столицу Испании, "Реал" готовит предложение.