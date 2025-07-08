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Главная Спорт Где и когда смотреть реванш Усика и Дюбуа

Где и когда смотреть реванш Усика и Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 10:23
Реванш Усика и Дюбуа можно будет посмотреть в Украине — кто покажет
Александр Усик и его команда на "Уэмбли". Фото: instagram.com/usykaa/

Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа повторно встретятся 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

На кону будут чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBO и IBF, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ранее Александр Усик отказался от титула IBF, чтобы организовать второй поединок с Тайсоном Фьюри, оставив пояс вакантным. В сентябре 2024 года Дюбуа выиграл его нокаутом у Энтони Джошуа, завоевав права на участие в реванше с украинцем. 

Александр Усик
Афиша реванша. Фото: instagram.com/usykaa/

Где и когда смотреть реванш Усик — Дюбуа

Трансляцию вечера бокса в Украине обеспечит MEGOGO в пакете "Оптимальная", на канале MEGOGO Гонг и на отдельном поп‑ап‑канале "Телевидение". Комментатор Владимир Кобельков будет обсуждать главный бой и сопутствующий файткард.  

Александр Усик
Посвящение Александру Усику. Фото: instagram.com/usykaa/

По всему миру событие покажут на стриминг-сервисе DAZN Pay‑Per‑View. Трансляция стартует в 17:30 BST, а бой Усик–Дюбуа намечен примерно на 21:50 BST. Бесплатных показов не планируется. 

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спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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