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Головна Спорт Де та коли дивитися реванш Усика і Дюбуа

Де та коли дивитися реванш Усика і Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 10:23
Реванш Усика та Дюбуа можна буде подивитися в Україні — хто покаже
Олександр Усик та його команда на "Вемблі". Фото: instagram.com/usykaa/

Українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа повторно зустрінуться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

На кону будуть чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, WBC, IBO та IBF, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Раніше Олександр Усик відмовився від титулу IBF, щоб організувати другий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, залишивши пояс вакантним. У вересні 2024 року Дюбуа виграв його нокаутом в Ентоні Джошуа, завоювавши права на участь у реванші з українцем.

Александр Усик
Афіша реваншу. Фото: instagram.com/usykaa/

Де та коли дивитися реванш Усик — Дюбуа

Трансляцію вечора боксу в Україні забезпечить MEGOGO в пакеті "Оптимальна", на каналі MEGOGO Гонг й на окремому поп-ап-каналі "Телебачення". Коментатор Володимир Кобельков обговорюватиме головний бій та супутній файткард.

Александр Усик
Присвята Олександру Усику. Фото: instagram.com/usykaa/

По всьому світу подію покажуть на стрімінг-сервісі DAZN Pay-Per-View. Трансляція стартує о 17:30 BST, а бій Усик-Дюбуа намічений приблизно на 21:50 BST. Безкоштовних показів не планується.

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спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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