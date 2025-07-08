Реванш із Дюбуа — який вигляд має підготовка Усика до бою року

Олександр Усик у тренувальному таборі. Кадр із відео

Український чемпіон Олександр Усик дав рідкісне інтерв'ю напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа. Боксер дозволив операторам зафіксувати будні тренувального табору.

Усик на власному YouTube-каналі показав не тільки важкі ранкові спаринги, а й рідкісні моменти відпочинку з легкими жартами.

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На каналі Олександра Усика з'явилося відео з тренувального табору спортсмена. У кадрі видно його команду та атмосферу повного занурення в підготовку до реваншу з Даніелем Дюбуа.

Чому підготовка Усика стала особливою

Зйомки відбувалися в Іспанії, і в них відбилися як суворі вправи в рингу, так і розслаблені паузи, коли Усик розмовляє з тренерами та посміхається між підходами. Табір Олександра відвідали і його сини, які вже продемонстрували в кадрі спортивні навички.

Олександр Усик готується до бою. Кадр із відео

Сам Усик виглядає одночасно сконцентрованим та розслабленим. Після виснажливого тренування команди українського спортсмена вирушає грати в комп'ютерні ігри.

Історія протистояння Усика і Дюбуа розпочалася в серпні 2023 року, коли українець нокаутував британця в п'ятому раунді після скандалу з низьким ударом. Відтоді очікування так та продовжують зростати. Поєдинок на "Вемблі" 19 липня обіцяє стати головною подією року.

Напередодні бою суперники тренуються на континентах: Усик в Іспанії, Дюбуа проходить власну підготовку. Медіасервіс Megogo вже оголосив про пряму трансляцію реваншу в Україні.

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