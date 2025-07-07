Усик не планує йти з боксу після боїв з Дюбуа та Ф'юрі

Олександр Усик у тренувальному таборі. Кадр із відео

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик не збирається завершувати кар'єру, попри два пояси абсолютного чемпіона і перемоги над Даніелем Дюбуа і Тайсоном Ф'юрі. Українець пояснив, що в нього є чітка мета та внутрішня мотивація.

В інтерв'ю ексчемпіону Карлу Фремптону Усик заявив, що продовжує битися, бо Бог дає йому можливість, і чемпіон її приймає.

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Олександр Усик відверто розповів, що любов до боксу та особливо до важких тренувань залишається головним рушієм його кар'єри. Він додав, що в нього залишилося два бої — один проти Дюбуа, а ім'я наступного суперника поки що невідоме.

Олександр Усик на презентації монети "Абсолютний". Фото: УНІАН

Чому Усик продовжує виходити на ринг

Чемпіон наголосив, що отримує особливе задоволення від боїв із британськими суперниками, адже кожен такий поєдинок — це не лише спортивне випробування, а й повага до традицій великої боксерської школи.

"Моя мета полягає в тому, щоб утретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, люблю тренування, особливо важкі. У мене залишилося два бої — з Дюбуа і ще один, хто б не був. Після цього ми поговоримо. Це моє життя", — пояснив Усик.

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