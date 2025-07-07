Усик не планирует уходить из бокса после боев с Дюбуа и Фьюри

Александр Усик в тренировочном лагере. Кадр из видео

Чемпион мира по боксу Александр Усик не собирается завершать карьеру, несмотря на два пояса абсолютного чемпиона и победы над Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри. Украинец объяснил, что у него есть четкая цель и внутренняя мотивация.

В интервью экс-чемпиону Карлу Фрэмптону Усик заявил, что продолжает драться, потому что Бог дает ему возможность, и чемпион ее принимает.

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Александр Усик откровенно рассказал, что любовь к боксу и особенно к тяжелым тренировкам остается главным двигателем его карьеры. Он добавил, что у него осталось два боя — один против Дюбуа, а имя следующего соперника пока неизвестно.

Александр Усик на презентации монеты "Абсолютный". Фото: УНИАН

Почему Усик продолжает выходить на ринг

Чемпион подчеркнул, что получает особое удовольствие от боев с британскими соперниками, ведь каждый такой поединок — это не только спортивное испытание, но и уважение к традициям великой боксерской школы.

"Моя цель заключается в том, чтобы в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, люблю тренировки, особенно тяжелые. У меня осталось два боя — с Дюбуа и еще один, кто бы ни был. После этого мы поговорим. Это моя жизнь", — объяснил Усик.

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