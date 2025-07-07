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Главная Спорт Усик назвал новую цель после поединков с Фьюри и Дюбуа

Усик назвал новую цель после поединков с Фьюри и Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:37
Усик не планирует уходить из бокса после боев с Дюбуа и Фьюри
Александр Усик в тренировочном лагере. Кадр из видео

Чемпион мира по боксу Александр Усик не собирается завершать карьеру, несмотря на два пояса абсолютного чемпиона и победы над Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри. Украинец объяснил, что у него есть четкая цель и внутренняя мотивация.

В интервью экс-чемпиону Карлу Фрэмптону Усик заявил, что продолжает драться, потому что Бог дает ему возможность, и чемпион ее принимает.

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Александр Усик откровенно рассказал, что любовь к боксу и особенно к тяжелым тренировкам остается главным двигателем его карьеры. Он добавил, что у него осталось два боя — один против Дюбуа, а имя следующего соперника пока неизвестно. 

Александр Усик
Александр Усик на презентации монеты "Абсолютный". Фото: УНИАН

Почему Усик продолжает выходить на ринг

Чемпион подчеркнул, что получает особое удовольствие от боев с британскими соперниками, ведь каждый такой поединок — это не только спортивное испытание, но и уважение к традициям великой боксерской школы.

"Моя цель заключается в том, чтобы в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, люблю тренировки, особенно тяжелые. У меня осталось два боя — с Дюбуа и еще один, кто бы ни был. После этого мы поговорим. Это моя жизнь", — объяснил Усик. 

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спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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