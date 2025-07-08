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Главная Спорт Что скрывает лагерь Усика перед реваншем с Дюбуа

Что скрывает лагерь Усика перед реваншем с Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 08:14
Реванш с Дюбуа — как выглядит подготовка Усика к бою года
Александр Усик в тренировочном лагере. Кадр из видео

Украинский чемпион Александр Усик дал редкое интервью накануне реванша с Даниэлем Дюбуа. Боксер разрешил операторам запечатлеть будни тренировочного лагеря.

Усик на собственном YouTube-канале показал не только тяжелые утренние спарринги, но и редкие моменты отдыха с легкими шутками. 

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На канале Александра Усика появилось видео из тренировочного лагера спортсмена. В кадре видна его команда и атмосфера полного погружения в подготовку к реваншу с Даниэлем Дюбуа. 

Почему подготовка Усика стала особенной

Съемки проходили в Испании, и в них отразились как строгие упражнения в ринге, так и расслабленные паузы, когда Усик разговаривает с тренерами и улыбается между подходами. Лагерь Александра посетили и его сыновья, которые уже продемонстрировали в кадре спортивные навыки. 

Александр Усик
Александр Усик готовится к бою. Кадр из видео

Сам Усик выглядит одновременно сконцентрированным и расслабленным. После изматывающей тренировки команды украинского спортсмена отправляется играть в компьютерные игры

История противостояния Усика и Дюбуа началась в августе 2023 года, когда украинец нокаутировал британца в пятом раунде после скандала с низким ударом. С тех пор ожидания так и продолжают расти. Поединок на "Уэмбли" 19 июля обещает стать главным событием года.

В преддверии боя соперники тренируются на континентах: Усик в Испании, Дюбуа проходит собственную подготовку. Медиасервис Megogo уже объявил о прямой трансляции реванша в Украине. 

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спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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