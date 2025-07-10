Динамо виїхало з України та базуватиметься в Польщі

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" покинуло Україну майже на півтора місяця. Клуб організував повноцінну базу в Польщі.

Команда Олександра Шовковського проведе цей період у Любліні, де готуватиметься та гратиме єврокубкові матчі, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Переїзд заплановано одразу після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться 22 липня. Уже з цього дня і до кінця серпня "Динамо" перебуватиме в Польщі без повернення в Україну. Там же, у Любліні, 29 липня відбудеться та матч-відповідь у ЛЧ.

Олександр Шовковський проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Окрім єврокубків, такий вибір логістики пов'язаний і з календарем УПЛ. У перших трьох турах чемпіонату України динамівці зіграють виключно в західних регіонах: Рівному, Львові та Тернополі. Це дає змогу зекономити сили та час, адже відстань між Любліном та цими містами становить від 100 до 300 км.

Коли "Динамо" повернеться до Києва

Якщо кияни пройдуть увесь шлях кваліфікації, то повернуться додому лише до 30 серпня. Саме тоді відбудеться матч четвертого туру УПЛ проти житомирського "Полісся" — він стане першим домашнім поєдинком на території України.

До цього моменту вся підготовка відбуватиметься в Любліні, а єврокубкові матчі — щотижня. Після завершення відборів у Лізі чемпіонів у розкладі настане пауза — до середини вересня. Саме тоді "Динамо" повернеться до звичайного графіку та знову зіграє в Києві.

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