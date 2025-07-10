Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо надовго залишило Україну — що відомо

Динамо надовго залишило Україну — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 11:02
Динамо виїхало з України та базуватиметься в Польщі
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" покинуло Україну майже на півтора місяця. Клуб організував повноцінну базу в Польщі.

Команда Олександра Шовковського проведе цей період у Любліні, де готуватиметься та гратиме єврокубкові матчі, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Реклама
Читайте також:

Переїзд заплановано одразу після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться 22 липня. Уже з цього дня і до кінця серпня "Динамо" перебуватиме в Польщі без повернення в Україну. Там же, у Любліні, 29 липня відбудеться та матч-відповідь у ЛЧ.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський проводить тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Окрім єврокубків, такий вибір логістики пов'язаний і з календарем УПЛ. У перших трьох турах чемпіонату України динамівці зіграють виключно в західних регіонах: Рівному, Львові та Тернополі. Це дає змогу зекономити сили та час, адже відстань між Любліном та цими містами становить від 100 до 300 км.

Коли "Динамо" повернеться до Києва

Якщо кияни пройдуть увесь шлях кваліфікації, то повернуться додому лише до 30 серпня. Саме тоді відбудеться матч четвертого туру УПЛ проти житомирського "Полісся" — він стане першим домашнім поєдинком на території України.

До цього моменту вся підготовка відбуватиметься в Любліні, а єврокубкові матчі — щотижня. Після завершення відборів у Лізі чемпіонів у розкладі настане пауза — до середини вересня. Саме тоді "Динамо" повернеться до звичайного графіку та знову зіграє в Києві.

Нагадаємо, на одному з тренувань "Динамо" сталася бійка двох основних гравців команди.

Дружина Олександра Усика взяла участь у чуттєвій фотосесії за два тижні до бою чоловіка з Даніелем Дюбуа.

Юлія Левченко в розпал сезону бере участь у заходах НОК та демонструє ідеальну форму.

Реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа буде доступний для перегляду в Україні.

Польща спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації