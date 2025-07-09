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Головна Спорт Гравець Динамо прибув до Польщі для трансферу в місцевий клуб

Гравець Динамо прибув до Польщі для трансферу в місцевий клуб

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 17:19
Динамо посилить відомий польський клуб своїм вихованцем
Максим Дячук під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Максим Дячук близький до переходу в польську "Лехію". Український футболіст уже прибув до Гданська.

Найближчим часом він має пройти медогляд та оформити всі необхідні документи, повідомляє TransferFeed.

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"Динамо" та "Лехія" домовилися про сезонну оренду. У кампанії 2025/2026 Максим Дячук виступатиме у складі команди з Екстракласи. Контракт із киянами зберігає чинність, ідеться саме про тимчасову угоду.

Максим Дячук
Максим Дячук грає в обороні. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамівці" в "Лехії"

Таким чином, "Лехія" продовжує лінію співпраці з "Динамо". Раніше стало відомо, що клуб повторно орендував півзахисника Антона Царенка, який успішно провів минулий сезон у Польщі.

Для самого Дячука це буде перший досвід виступів за межами України. Трансфер може стати важливим кроком у розвитку захисника, якому належить адаптуватися до нового чемпіонату та тренерського стилю.

Офіційне підтвердження угоди очікується найближчої доби. Керівництво "Лехії" розраховує, що українські футболісти допоможуть команді посилити позиції в чемпіонаті.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Максим Дячук Лехія Гданськ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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