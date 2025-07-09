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Главная Спорт Игрок Динамо прибыл в Польшу для трансфера в местный клуб

Игрок Динамо прибыл в Польшу для трансфера в местный клуб

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:19
Динамо усилит известный польский клуб своим воспитанником
Максим Дячук во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук близок к переходу в польскую "Лехию". Украинский футболист уже прибыл в Гданьск.

В ближайшее время он должен пройти медосмотр и оформить все необходимые документы, сообщает TransferFeed.

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"Динамо" и "Лехия" договорились о сезонной аренде. В кампании 2025/2026 Максим Дячук будет выступать в составе команды из Экстраклассы. Контракт с киевлянами сохраняет силу, речь идет именно о временном соглашении. 

Максим Дячук
Максим Дячук играет в обороне. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамовцы" в "Лехии"

Таким образом, "Лехия" продолжает линию сотрудничества с "Динамо". Ранее стало известно, что клуб повторно арендовал полузащитника Антона Царенко, успешно проведшего прошлый сезон в Польше. 

Для самого Дячука это будет первый опыт выступлений за пределами Украины. Трансфер может стать важным шагом в развитии защитника, которому предстоит адаптироваться к новому чемпионату и тренерскому стилю.

Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшие сутки. Руководство "Лехии" рассчитывает, что украинские футболисты помогут команде усилить позиции в чемпионате. 

Напомним, на тренировке киевского "Динамо" произошел скандальный инцидент, он попал на видео. 

Невеста одного из футболистов "Динамо" впервые рассказала историю знакомства пары. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Максим Дячук Лехия Гданск
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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