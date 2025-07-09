Динамо усилит известный польский клуб своим воспитанником

Максим Дячук во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук близок к переходу в польскую "Лехию". Украинский футболист уже прибыл в Гданьск.

В ближайшее время он должен пройти медосмотр и оформить все необходимые документы, сообщает TransferFeed.

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"Динамо" и "Лехия" договорились о сезонной аренде. В кампании 2025/2026 Максим Дячук будет выступать в составе команды из Экстраклассы. Контракт с киевлянами сохраняет силу, речь идет именно о временном соглашении.

Максим Дячук играет в обороне. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамовцы" в "Лехии"

Таким образом, "Лехия" продолжает линию сотрудничества с "Динамо". Ранее стало известно, что клуб повторно арендовал полузащитника Антона Царенко, успешно проведшего прошлый сезон в Польше.

Для самого Дячука это будет первый опыт выступлений за пределами Украины. Трансфер может стать важным шагом в развитии защитника, которому предстоит адаптироваться к новому чемпионату и тренерскому стилю.

Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшие сутки. Руководство "Лехии" рассчитывает, что украинские футболисты помогут команде усилить позиции в чемпионате.

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