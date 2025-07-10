Динамо уехало из Украины и будет базироваться в Польше

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" покинуло Украину почти на полтора месяца. Клуб организовал полноценную базу в Польше.

Команда Александра Шовковского проведет этот период в Люблине, где будет готовиться и играть еврокубковые матчи, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Переезд запланирован сразу после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится 22 июля. Уже с этого дня и до конца августа "Динамо" будет находиться в Польше без возвращения в Украину. Там же, в Люблине, 29 июля состоится и ответная игра в ЛЧ.

Александр Шовковский проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кроме еврокубков, такой выбор логистики связан и с календарем УПЛ. В первых трех турах чемпионата Украины динамовцы сыграют исключительно в западных регионах: Ровно, Львове и Тернополе. Это дает возможность сэкономить силы и время, ведь расстояние между Люблином и этими городами составляет от 100 до 300 км.

Когда "Динамо" вернется в Киев

Если киевляне пройдут весь путь квалификации, то вернутся домой только к 30 августа. Именно тогда состоится матч четвёртого тура УПЛ против житомирского "Полесья" — он станет первым домашним поединком на территории Украины.

До этого момента вся подготовка будет проходить в Люблине, а еврокубковые матчи — каждую неделю. После завершения отборов в Лиге чемпионов в расписании наступит пауза — до середины сентября. Именно тогда "Динамо" вернется к обычному графику и снова сыграет в Киеве.

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