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Главная Спорт Звезда Барселоны собиралась играть за Динамо — что пошло не так

Звезда Барселоны собиралась играть за Динамо — что пошло не так

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 21:10
Звезда Барселоны чуть не перешел в Динамо Киев
Дани Ольмо празднует гол. Фото: instagram.com/daniolmo/

Больше десяти лет назад киевское "Динамо" могло получить легионера, который сейчас является звездой мирового уровня. Дани Ольмо был согласен переехать в Украину. 

Испанец прекрасно знал об успехах "Динамо", сообщает SoccerBet

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В 2014 году Дани Ольмо покинул академию "Барселоны" в поисках нового клуба. Агенты уже готовили сделку, но случилось неожиданное. Отец футболиста, Мигель Ольмо, был уверен, что его сын переходит в киевское "Динамо" — символ Шевченко и Лиги чемпионов. Однако вместо Украины речь шла о хорватском "Динамо Загреб". 

Ольмо прошел сложный путь

Ошибку пришлось срочно объяснять: бывший футболист Душан Петкович и агент Энди Бари лично привезли семью Ольмо в Загреб и показали клуб. Только после этого Дани дал согласие на переход. 

Дани Ольмо
Дани Ольмо в сборной Испании. Фото: instagram.com/daniolmo/

Этот поворот стал судьбоносным. В "Динамо Загреб" Ольмо быстро адаптировался, получил шанс в основном составе и дебютировал в еврокубках. Уже к 2020 году он перешел в немецкий "РБ Лейпциг", где стал лидером команды, а затем подписал контракт с "Барселоной" в статусе одного из самых ярких полузащитников своего поколения.

Эпизод с "путаницей" между Киевом и Загребом сегодня выглядит курьезно, но именно он открыл путь к большой карьере испанца. И если бы тогда выбор пал на Украину — кто знает, как все сложилось бы. 

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До повторного поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа остаются считанные дни — трансляция будет доступна в Украине.

Уже в августе украинский чемпион может официально объявить о третьем бое против Тайсона Фьюри.

футбол Динамо Футбол трансферы Барселона Дани Ольмо Динамо Загреб
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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