Звезда Барселоны чуть не перешел в Динамо Киев

Дани Ольмо празднует гол. Фото: instagram.com/daniolmo/

Больше десяти лет назад киевское "Динамо" могло получить легионера, который сейчас является звездой мирового уровня. Дани Ольмо был согласен переехать в Украину.

Испанец прекрасно знал об успехах "Динамо", сообщает SoccerBet.

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В 2014 году Дани Ольмо покинул академию "Барселоны" в поисках нового клуба. Агенты уже готовили сделку, но случилось неожиданное. Отец футболиста, Мигель Ольмо, был уверен, что его сын переходит в киевское "Динамо" — символ Шевченко и Лиги чемпионов. Однако вместо Украины речь шла о хорватском "Динамо Загреб".

Ольмо прошел сложный путь

Ошибку пришлось срочно объяснять: бывший футболист Душан Петкович и агент Энди Бари лично привезли семью Ольмо в Загреб и показали клуб. Только после этого Дани дал согласие на переход.

Дани Ольмо в сборной Испании. Фото: instagram.com/daniolmo/

Этот поворот стал судьбоносным. В "Динамо Загреб" Ольмо быстро адаптировался, получил шанс в основном составе и дебютировал в еврокубках. Уже к 2020 году он перешел в немецкий "РБ Лейпциг", где стал лидером команды, а затем подписал контракт с "Барселоной" в статусе одного из самых ярких полузащитников своего поколения.

Эпизод с "путаницей" между Киевом и Загребом сегодня выглядит курьезно, но именно он открыл путь к большой карьере испанца. И если бы тогда выбор пал на Украину — кто знает, как все сложилось бы.

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