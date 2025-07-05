Звезда Барселоны чуть не перешел в Динамо Киев

Звезда Барселоны собиралась играть за Динамо — что пошло не так
Больше десяти лет назад киевское "Динамо" могло получить легионера, который сейчас является звездой мирового уровня. Дани Ольмо был согласен переехать в Украину.
Испанец прекрасно знал об успехах "Динамо", сообщает SoccerBet.
В 2014 году Дани Ольмо покинул академию "Барселоны" в поисках нового клуба. Агенты уже готовили сделку, но случилось неожиданное. Отец футболиста, Мигель Ольмо, был уверен, что его сын переходит в киевское "Динамо" — символ Шевченко и Лиги чемпионов. Однако вместо Украины речь шла о хорватском "Динамо Загреб".
Ольмо прошел сложный путь
Ошибку пришлось срочно объяснять: бывший футболист Душан Петкович и агент Энди Бари лично привезли семью Ольмо в Загреб и показали клуб. Только после этого Дани дал согласие на переход.
Этот поворот стал судьбоносным. В "Динамо Загреб" Ольмо быстро адаптировался, получил шанс в основном составе и дебютировал в еврокубках. Уже к 2020 году он перешел в немецкий "РБ Лейпциг", где стал лидером команды, а затем подписал контракт с "Барселоной" в статусе одного из самых ярких полузащитников своего поколения.
Эпизод с "путаницей" между Киевом и Загребом сегодня выглядит курьезно, но именно он открыл путь к большой карьере испанца. И если бы тогда выбор пал на Украину — кто знает, как все сложилось бы.
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