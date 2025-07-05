Зірка Барселони ледь не перейшов у Динамо Київ

Дані Ольмо святкує гол. Фото: instagram.com/daniolmo/

Понад десять років тому київське "Динамо" могло отримати легіонера, який зараз є зіркою світового рівня. Дані Ольмо був згоден переїхати в Україну.

Іспанець чудово знав про успіхи "Динамо", повідомляє SoccerBet.

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У 2014 році Дані Ольмо покинув академію "Барселони" в пошуках нового клубу. Агенти вже готували угоду, але сталося несподіване. Батько футболіста, Мігель Ольмо, був упевнений, що його син переходить у київське "Динамо" — символ Шевченка та Ліги чемпіонів. Однак замість України йшлося про хорватське "Динамо Загреб".

Ольмо пройшов складний шлях

Помилку довелося терміново пояснювати: колишній футболіст Душан Петкович та агент Енді Барі особисто привезли сім'ю Ольмо в Загреб і показали клуб. Тільки після цього Дані дав згоду на перехід.

Дані Ольмо у збірній Іспанії. Фото: instagram.com/daniolmo/

Цей поворот став доленосним. У "Динамо Загреб" Ольмо швидко адаптувався, отримав шанс в основному складі та дебютував у єврокубках. Уже до 2020 року він перейшов до німецького "РБ Лейпциг", де став лідером команди, а згодом підписав контракт із "Барселоною" у статусі одного з найяскравіших півзахисників свого покоління.

Епізод із "плутаниною" між Києвом та Загребом сьогодні виглядає курйозно, але саме він відкрив шлях до великої кар'єри іспанця. І якби тоді вибір припав на Україну — хто знає, як усе склалося б.

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