Две ведущие DAZN поспорили из-за глубокого декольте — фото

Две спортивные ведущие поспорили из-за глубокого декольте
Экс‑футболистка и телекомментатор Валентина Мачери резко раскритиковала внешний вид ведущей DAZN Элеоноры Инкардоны, заявив, что глубокое декольте не соответствует профессиональному уровню спортивной журналистики.
Конфликт разгорелся в прямом эфире клубного чемпионата мира, когда Инкардона брала интервью у одного из игроков, сообщает The Sun.
Валентина Мачери подчеркнула, что, несмотря на право женщин выглядеть соблазнительно, необходим "класс" в одежды для спортивных эфиров.
"В Италии часто можно наблюдать принцип "соблазн продает. Но если ты хочешь вести диалог на равных с тренерами и футболистами, такой наряд этому не способствует", — заявила она.
Конфликт ведущих набирает обороты
Элеонора Инкардона в ответ на критику заявила, что никому не навязывает свой стиль и предпочитает сосредотачиваться на содержании интервью, а не на своей внешности. Она отметила, что DAZN ценит профессионализм и права ведущих самой выбирать образ, который помогает им чувствовать себя уверенно.
Инцидент вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Одни поддерживают Мачери, считая, что одежда ведущих должна подчеркивать их экспертность, а не отвлекать внимание. Другие выступают на стороне Инкардоны, напоминая, что внешность — форма самовыражения, и она не должна мешать качественной работе.
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