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Главная Спорт Шахтер борется с Интером за звезду мирового футбола

Шахтер борется с Интером за звезду мирового футбола

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:36
У Шахтера появился мощный конкурент в борьбе за звезду из Турции
Бариш Йылмаз во время матча. Фото: instagram.com/barisalperyilmaz/

Донецкий "Шахтер" может лишиться одной из главных трансферных целей лета. Нападающий "Галатасарая" Бариш Йылмаз входит в список приоритетов нового тренера "горняков" Арды Турана.

На игрока претендует еще и итальянский "Интер", сообщает Fanatik.

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Миланский клуб уже сделал первый шаг в переговорах, обратившись к "Галатасараю" с предложением о трансфере. Тренер турецкой команды Окан Бурук не горит желанием отпускать 25-летнего форварда, но клуб готов рассматривать предложения от 30 млн евро. 

"Интеру" есть что предложить туркам

В сделке может быть задействован обмен игроками. "Галатасарай" интересуется двумя футболистами "Интера" — Яном Зоммером и Хаканом Чалханоглу, что делает сделку потенциально более гибкой и взаимовыгодной.

Бариш Йылмаз
Бариш Йылмаз с трофеем. Фото: instagram.com/barisalperyilmaz/

Украинский клуб внимательно следит за ситуацией. Арда Туран знает Бариша Йылмаза лично и уже сообщал руководству "Шахтера" о желании видеть игрока в своей команде. Йылмаз провел 156 матчей за "Галатасарай", забив 25 голов и отдав 20 ассистов, что делает его привлекательным вариантом на усиление атаки. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Интер Галатасарай
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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