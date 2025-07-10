У Шахтера появился мощный конкурент в борьбе за звезду из Турции

Шахтер борется с Интером за звезду мирового футбола
Донецкий "Шахтер" может лишиться одной из главных трансферных целей лета. Нападающий "Галатасарая" Бариш Йылмаз входит в список приоритетов нового тренера "горняков" Арды Турана.
На игрока претендует еще и итальянский "Интер", сообщает Fanatik.
Миланский клуб уже сделал первый шаг в переговорах, обратившись к "Галатасараю" с предложением о трансфере. Тренер турецкой команды Окан Бурук не горит желанием отпускать 25-летнего форварда, но клуб готов рассматривать предложения от 30 млн евро.
"Интеру" есть что предложить туркам
В сделке может быть задействован обмен игроками. "Галатасарай" интересуется двумя футболистами "Интера" — Яном Зоммером и Хаканом Чалханоглу, что делает сделку потенциально более гибкой и взаимовыгодной.
Украинский клуб внимательно следит за ситуацией. Арда Туран знает Бариша Йылмаза лично и уже сообщал руководству "Шахтера" о желании видеть игрока в своей команде. Йылмаз провел 156 матчей за "Галатасарай", забив 25 голов и отдав 20 ассистов, что делает его привлекательным вариантом на усиление атаки.
Напомним, сразу два футболиста киевского "Динамо" оказались втянуты в скандал на сборах.
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