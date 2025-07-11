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Главная Спорт Усик-Дюбуа 2 — дата, место, трансляция, титулы на кону

Усик-Дюбуа 2 — дата, место, трансляция, титулы на кону

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 12:35
Усик – Дюбуа: где в Украине смотреть трансляцию реванша
Александр Усик готовится к бою. Кадр из видео

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик сразится в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону оказались все пояса супертяжелого веса, включая титул IBF, которым владеет Дюбуа.

Поединок обещает стать одним из самых громких событий года в боксе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Бой пройдет в столице Великобритании Лондоне в субботу, 19 июля. Местом проведения выбрали легендарный стадион "Уэмбли", где в 2017 году завершил карьеру Владимир Кличко после поединка с Энтони Джошуа. Ожидается, что реванш Усик – Дюбуа пройдет по классической формуле: 12 раундов. 

Александр Усик
Александр Усик работает в зале. Кадр из видео

Где и когда смотреть бой Усик – Дюбуа 2

В Украине трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO — в подразделе "Единоборства", на канале "MEGOGO Гонг", а также на специальном pop-up-канале, который появится в день боя. Также бой покажет DAZN по системе PPV. Потребуется подписка и отдельная покупка трансляции. 

Даниэль Дюбуа
Форма Даниэля Дюбуа перед боем. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Точное время выхода боксеров в ринг пока не объявлено, но ориентировочно бой Усика и Дюбуа начнется не раньше полуночи по киевскому времени. Начало основного карда ожидается около 20:00.

На кону стоит титул абсолютного чемпиона мира — все пять главных поясов супертяжелого веса. Для Усика это шанс окончательно вписать свое имя в историю, а для Дюбуа это возможность взять реванш за поражение в первом бою. 

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спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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