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Головна Спорт Усик-Дюбуа 2 — дата, місце, трансляція, титули на кону

Усик-Дюбуа 2 — дата, місце, трансляція, титули на кону

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 12:35
Усик — Дюбуа: де в Україні дивитися трансляцію реваншу
Олександр Усик готується до бою. Кадр із відео

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик битиметься в реванші з британцем Даніелем Дюбуа. На кону опинилися всі пояси суперважкої ваги, включно з титулом IBF, яким володіє Дюбуа.

Поєдинок обіцяє стати однією з найгучніших подій року в боксі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бій пройде в столиці Великої Британії Лондоні у суботу, 19 липня. Місцем проведення обрали легендарний стадіон "Вемблі", де у 2017 році завершив кар'єру Володимир Кличко після поєдинку з Ентоні Джошуа. Очікується, що реванш Усик — Дюбуа пройде за класичною формулою: 12 раундів.

Александр Усик
Олександр Усик працює в залі. Кадр із відео

Де та коли дивитися бій Усик — Дюбуа 2

В Україні трансляцію поєдинку покаже медіасервіс MEGOGO — у підрозділі "Єдиноборства", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на спеціальному pop-up-каналі, який з'явиться в день бою. Також бій покаже DAZN за системою PPV. Буде потрібна підписка й окрема купівля трансляції.

Даниэль Дюбуа
Форма Даніеля Дюбуа перед боєм. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Точний час виходу боксерів у ринг поки не оголошено, але орієнтовно бій Усика і Дюбуа розпочнеться не раніше опівночі за київським часом. Початок основного карду очікується близько 20:00.

На кону стоїть титул абсолютного чемпіона світу — всі п'ять головних поясів суперважкої ваги. Для Усика це шанс остаточно вписати своє ім'я в історію, а для Дюбуа це можливість взяти реванш за поразку в першому бою.

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Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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