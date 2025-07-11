Усик — Дюбуа: де в Україні дивитися трансляцію реваншу

Олександр Усик готується до бою. Кадр із відео

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик битиметься в реванші з британцем Даніелем Дюбуа. На кону опинилися всі пояси суперважкої ваги, включно з титулом IBF, яким володіє Дюбуа.

Поєдинок обіцяє стати однією з найгучніших подій року в боксі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Бій пройде в столиці Великої Британії Лондоні у суботу, 19 липня. Місцем проведення обрали легендарний стадіон "Вемблі", де у 2017 році завершив кар'єру Володимир Кличко після поєдинку з Ентоні Джошуа. Очікується, що реванш Усик — Дюбуа пройде за класичною формулою: 12 раундів.

Олександр Усик працює в залі. Кадр із відео

Де та коли дивитися бій Усик — Дюбуа 2

В Україні трансляцію поєдинку покаже медіасервіс MEGOGO — у підрозділі "Єдиноборства", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на спеціальному pop-up-каналі, який з'явиться в день бою. Також бій покаже DAZN за системою PPV. Буде потрібна підписка й окрема купівля трансляції.

Форма Даніеля Дюбуа перед боєм. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Точний час виходу боксерів у ринг поки не оголошено, але орієнтовно бій Усика і Дюбуа розпочнеться не раніше опівночі за київським часом. Початок основного карду очікується близько 20:00.

На кону стоїть титул абсолютного чемпіона світу — всі п'ять головних поясів суперважкої ваги. Для Усика це шанс остаточно вписати своє ім'я в історію, а для Дюбуа це можливість взяти реванш за поразку в першому бою.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх уперше в кар'єрі зіткнулася із серйозною конкуренцією з боку небезпечної суперниці.

Відомий лондонський клуб хоче запросити Олександра Зінченка, але є важливий нюанс.

Правоохоронці США зробили запит на арешт відомого російського гравця в баскетбол.

Джан П'єро Гасперіні перегляне Артема Довбика на тренуваннях, після чого може прийняти рішення про продаж форварда.