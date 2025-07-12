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Головна Спорт Переговори щодо Забарного припинено з ініціативи ПСЖ

Переговори щодо Забарного припинено з ініціативи ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 15:41
У ПСЖ пояснили відмову від трансферу Забарного
Ілля Забарний сумує на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Футболіст збірної України Ілля Забарний не гратиме у Франції. Після припинення переговорів із "Борнмутом" щодо трансферу захисника "ПСЖ" згортає спроби його підписати.

Англійський клуб не збирається поступатися в переговорах із потенційним покупцем, повідомляє L'Équipe.

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Французький клуб запропонував близько 55 млн за Іллю Забарного, проте англійський клуб наполегливо тримається на ціні в 70 млн. Спортивний директор "ПСЖ" Луїш Кампуш офіційно повідомив агента Забарного: обмеження фінансового fair-play не дають змоги клубу вийти за рамки своїх фінансових можливостей. Це поставило під питання можливість посилення оборони до закриття трансферного вікна.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Шанси на трансфер Забарного

При цьому український захисник готовий до переїзду в Париж. Забарний уже дав усну згоду й активно співпрацює в переговорах, включно з обговоренням можливого контракту до 2030 року. Однак переговори зупинені саме з фінансових причин.

Раніше "ПСЖ" розраховував завершити угоду до Клубного чемпіонату світу, щоб зареєструвати Забарного для участі в турнірі, але його відсутність у заявці стане серйозним ударом по кадровій стратегії команди.

Французи, втім, не відмовляються від ідеї посилення — клуб, як і раніше, оцінює можливість повторності переговорів взимку і вивчає аналогічні варіанти для посилення оборонної лінії.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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