У ПСЖ пояснили відмову від трансферу Забарного

Переговори щодо Забарного припинено з ініціативи ПСЖ
Футболіст збірної України Ілля Забарний не гратиме у Франції. Після припинення переговорів із "Борнмутом" щодо трансферу захисника "ПСЖ" згортає спроби його підписати.
Англійський клуб не збирається поступатися в переговорах із потенційним покупцем, повідомляє L'Équipe.
Французький клуб запропонував близько 55 млн за Іллю Забарного, проте англійський клуб наполегливо тримається на ціні в 70 млн. Спортивний директор "ПСЖ" Луїш Кампуш офіційно повідомив агента Забарного: обмеження фінансового fair-play не дають змоги клубу вийти за рамки своїх фінансових можливостей. Це поставило під питання можливість посилення оборони до закриття трансферного вікна.
Шанси на трансфер Забарного
При цьому український захисник готовий до переїзду в Париж. Забарний уже дав усну згоду й активно співпрацює в переговорах, включно з обговоренням можливого контракту до 2030 року. Однак переговори зупинені саме з фінансових причин.
Раніше "ПСЖ" розраховував завершити угоду до Клубного чемпіонату світу, щоб зареєструвати Забарного для участі в турнірі, але його відсутність у заявці стане серйозним ударом по кадровій стратегії команди.
Французи, втім, не відмовляються від ідеї посилення — клуб, як і раніше, оцінює можливість повторності переговорів взимку і вивчає аналогічні варіанти для посилення оборонної лінії.
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