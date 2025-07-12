В ПСЖ объяснили отказ от трансфера Забарного

Илья Забарный грустит на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Футболист сборной Украины Илья Забарный не будет играть во Франции. После приостановки переговоров с "Борнмутом" по трансферу защитника "ПСЖ" сворачивает попытки его подписать.

Английский клуб не собирается уступать в переговорах с потенциальным покупателем, сообщает L’Équipe.

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Французский клуб предложил около 55 млн за Илью Забарного, однако английский клуб упорно держится на цене в 70 млн. Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш официально уведомил агента Забарного: ограничения финансового fair‑play не позволяют клубу выйти за рамки своих финансовых возможностей. Это поставило под вопрос возможность усиления обороны до закрытия трансферного окна.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Шансы на трансфер Забарного

При этом украинский защитник готов к переезду в Париж. Забарный уже дал устную согласие и активно сотрудничает в переговорах, включая обсуждения возможного контракта до 2030 года. Однако переговоры остановлены именно по финансовым причинам.

Ранее "ПСЖ" рассчитывал завершить сделку до Клубного чемпионата мира, чтобы зарегистрировать Забарного для участия в турнире, но его отсутствие в заявке станет серьезным ударом по кадровой стратегии команды.

Французы, впрочем, не отказываются от идеи усиления — клуб по-прежнему оценивает возможность повторности переговоров зимой и изучает аналогичные варианты для усиления оборонительной линии.

Напомним, финал КЧМ "ПСЖ" — "Челси" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

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