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Главная Спорт Переговоры по Забарному приостановлены по инициативе ПСЖ

Переговоры по Забарному приостановлены по инициативе ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:41
В ПСЖ объяснили отказ от трансфера Забарного
Илья Забарный грустит на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Футболист сборной Украины Илья Забарный не будет играть во Франции. После приостановки переговоров с "Борнмутом" по трансферу защитника "ПСЖ" сворачивает попытки его подписать. 

Английский клуб не собирается уступать в переговорах с потенциальным покупателем, сообщает L’Équipe.

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Французский клуб предложил около 55 млн за Илью Забарного, однако английский клуб упорно держится на цене в 70 млн. Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш официально уведомил агента Забарного: ограничения финансового fair‑play не позволяют клубу выйти за рамки своих финансовых возможностей. Это поставило под вопрос возможность усиления обороны до закрытия трансферного окна. 

Илья Забарный
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Шансы на трансфер Забарного

При этом украинский защитник готов к переезду в Париж. Забарный уже дал устную согласие и активно сотрудничает в переговорах, включая обсуждения возможного контракта до 2030 года. Однако переговоры остановлены именно по финансовым причинам.

Ранее "ПСЖ" рассчитывал завершить сделку до Клубного чемпионата мира, чтобы зарегистрировать Забарного для участия в турнире, но его отсутствие в заявке станет серьезным ударом по кадровой стратегии команды.

Французы, впрочем, не отказываются от идеи усиления — клуб по-прежнему оценивает возможность повторности переговоров зимой и изучает аналогичные варианты для усиления оборонительной линии. 

Напомним, финал КЧМ "ПСЖ" — "Челси" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. 

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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