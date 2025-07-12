В ПСЖ объяснили отказ от трансфера Забарного

Переговоры по Забарному приостановлены по инициативе ПСЖ
Футболист сборной Украины Илья Забарный не будет играть во Франции. После приостановки переговоров с "Борнмутом" по трансферу защитника "ПСЖ" сворачивает попытки его подписать.
Английский клуб не собирается уступать в переговорах с потенциальным покупателем, сообщает L’Équipe.
Французский клуб предложил около 55 млн за Илью Забарного, однако английский клуб упорно держится на цене в 70 млн. Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш официально уведомил агента Забарного: ограничения финансового fair‑play не позволяют клубу выйти за рамки своих финансовых возможностей. Это поставило под вопрос возможность усиления обороны до закрытия трансферного окна.
Шансы на трансфер Забарного
При этом украинский защитник готов к переезду в Париж. Забарный уже дал устную согласие и активно сотрудничает в переговорах, включая обсуждения возможного контракта до 2030 года. Однако переговоры остановлены именно по финансовым причинам.
Ранее "ПСЖ" рассчитывал завершить сделку до Клубного чемпионата мира, чтобы зарегистрировать Забарного для участия в турнире, но его отсутствие в заявке станет серьезным ударом по кадровой стратегии команды.
Французы, впрочем, не отказываются от идеи усиления — клуб по-прежнему оценивает возможность повторности переговоров зимой и изучает аналогичные варианты для усиления оборонительной линии.
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