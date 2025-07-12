Новый претендент на Забарного готов заплатить за игрока огромные деньги

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/

Французский "ПСЖ" больше не претендует на украинского защитника Илью Забарного. Клуб официально прекратил переговоры с "Борнмутом" из-за ограничений финансового fair play.

Парижане сделали два предложения, последнее из которых приближалось к отметке 60 млн евро, но получили отказ, сообщает издание PF.

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Английский клуб не намерен снижать цену и продолжает настаивать на сумме в 70 млн, считая Илью Забарного ключевым активом. На фоне этого отказа в трансферную гонку включился "Ньюкасл". По информации из британских источников, "сороки" рассматривают Забарного как приоритетную цель и готовы выполнить условия "Борнмута". В клубе уверены, что сумма в 70 млн оправдана, учитывая возраст игрока, его прогресс в АПЛ и потенциал в долгосрочной перспективе.

Где будет выступать Забарный

Переговоры между "Ньюкаслом" и представителями игрока уже начались, хотя официального запроса в "Борнмут" на момент публикации ещt не поступило. Ожидается, что сделка может ускориться в ближайшие дни, особенно если конкуренты из АПЛ не вступят в борьбу. Среди возможных претендентов также упоминаются "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", но их интерес пока носит пассивный характер.

Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/afcb/

Забарный, по данным инсайдеров, открыт к переезду в более амбициозный клуб. Он сохраняет полную концентрацию на подготовке к новому сезону, но его окружение уже изучает потенциальные условия контракта и варианты адаптации в другом городе. Трансфер может стать рекордным в истории украинских защитников.

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