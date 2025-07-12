Олислагерс обходит Магучих в битве за победу в Бриллиантовой лиге

Никола Олислагерс во время турнира. Кадр из видео

Австралийка Никола Олислагерс — двукратный серебряный призер Олимпийских игр (Токио 2020 и Париж 2024) и доминирующая фигура сезона 2025 в прыжках в высоту.

Она уже дважды выиграла этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже с результатом выше 2 метра, вытеснив мировую рекордсменку Ярославу Магучих на второе место в общем зачете, сообщает портал Новини.LIVE.

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В парижском этапе Никола Олислагерс преодолела планку на 2,00 м, опередив олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих и свою соотечественницу Элеанор Паттерсон. До этого в Стокгольме австралийская спортсменка прыгнула на рекордные для себя 2,01 м, снова обогнав украинку.

Прыжок Николы Олислагерс. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Олислагерс набрала идеальную форму

Кроме успехов в Бриллиантовой лиге, в марте Никола уже во второй раз подряд защитила титул чемпионки мира в помещении, показав 1,97 м в Нанкине. Это делает ее явным претендентом на звание сильнейшей в сезоне 2025.

Главный соперник Николы — украинка Ярослава Магучих, мировой рекордсмен и стабильный призер турниров. Их противостояние в текущем сезоне уже стало одной из ключевых сюжетных линий легкой атлетики, особенно после того, как Австралия и Украина сформировали дуэль лидеров.

Никола Олислагерс и Ярослава Магучих. Кадр из видео

Сезон 2025 для Олислагерс складывается впечатляюще: она стремится улучшить личный рекорд (2,03 м), и пока она успешно исключает травмы и сохраняет психическую форму, опираясь на силу веры и домашний уют.

Аналитики считают, что в следующих крупных стартах — лондонский этап Бриллиантовой лиги в Юджине и чемпионат мира на открытом воздухе — Никола может стать фаворитом. Ее последовательность, стабильность и психологическая устойчивость позволяют ей претендовать на главный титул сезона.

Никола Олислагерс и ее знаменитый блокнот. Кадр из видео

Стратегия Николы проста: тренировать разбег, избегать перегрузок и умножить свои психологические ресурсы. Поддержка фанатиков и партнеров по лиге только добавляет ей уверенности и мотивации на вершины мирового спорта.

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