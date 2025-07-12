Ворскла быстро нашла нового тренера после ухода Бартуловича

Александр Бабич перед матчем УПЛ. Фото: УНИАН

Полтавская "Ворскла" близка к назначению нового главного тренера. Им станет 46‑летний Александр Бабич.

После досрочного ухода Младена Бартуловича клуб спешит утвердить наставника еще до старта подготовки к новому сезону, сообщает "ТаТоТаке".

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Александр Бабич уже дал свое согласие на предложение, и, как сообщают источники, начнет работу уже 13 июля. Тренер известен своими успехами в украинских реалиях. Он выводил команды в еврокубки и добивался стабильности в классических средних клубах УПЛ.

Тренер Александр Бабич. Фото: УНИАН

Подробности сотрудничества Бабича с клубом

Помощником Александра станет экс-тренер "Ворсклы" Володимир Белаков, с которым Бабич работал ранее в "Мариуполе", "Кривбассе" и "Черноморце". Их тандем уже проверен и показал эффективность на развитии команд.

Официальная презентация нового тренерского штаба ожидается в ближайшие дни. Болельщики ожидают, что под руководством нового наставника полтавская команда сумеет вернуться в элитный дивизион украинского футбола.

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