Ворскла швидко знайшла нового тренера після відходу Бартуловича

Відомий молодий тренер замінив Бартуловича у Ворсклі
Полтавська "Ворскла" близька до призначення нового головного тренера. Ним стане 46-річний Олександр Бабич.
Після дострокового відходу Младена Бартуловича клуб поспішає затвердити наставника ще до старту підготовки до нового сезону, повідомляє "ТаТоТаке".
Олександр Бабич уже дав свою згоду на пропозицію, і, як повідомляють джерела, почне роботу вже 13 липня. Тренер відомий своїми успіхами в українських реаліях. Він виводив команди в єврокубки та домагався стабільності в класичних середніх клубах УПЛ.
Подробиці співпраці Бабича з клубом
Помічником Олександра стане екстренер "Ворскли" Володимир Бєлаков, з яким Бабич працював раніше в "Маріуполі", "Кривбасі" та "Чорноморці". Їхній тандем уже перевірений та показав ефективність на розвитку команд.
Офіційна презентація нового тренерського штабу очікується найближчими днями. Уболівальники очікують, що під керівництвом нового наставника полтавська команда зуміє повернутися в елітний дивізіон українського футболу.
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