Ворскла швидко знайшла нового тренера після відходу Бартуловича

Олександр Бабич перед матчем УПЛ. Фото: УНІАН

Полтавська "Ворскла" близька до призначення нового головного тренера. Ним стане 46-річний Олександр Бабич.

Після дострокового відходу Младена Бартуловича клуб поспішає затвердити наставника ще до старту підготовки до нового сезону, повідомляє "ТаТоТаке".

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Олександр Бабич уже дав свою згоду на пропозицію, і, як повідомляють джерела, почне роботу вже 13 липня. Тренер відомий своїми успіхами в українських реаліях. Він виводив команди в єврокубки та домагався стабільності в класичних середніх клубах УПЛ.

Тренер Олександр Бабич. Фото: УНІАН

Подробиці співпраці Бабича з клубом

Помічником Олександра стане екстренер "Ворскли" Володимир Бєлаков, з яким Бабич працював раніше в "Маріуполі", "Кривбасі" та "Чорноморці". Їхній тандем уже перевірений та показав ефективність на розвитку команд.

Офіційна презентація нового тренерського штабу очікується найближчими днями. Уболівальники очікують, що під керівництвом нового наставника полтавська команда зуміє повернутися в елітний дивізіон українського футболу.

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