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Головна Спорт Відома справжня причина дострокового звільнення Любеновича

Відома справжня причина дострокового звільнення Любеновича

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 15:23
Звільнення Любеновича — відома головна причина
Желько Любенович відповідає на запитання. Кадр із відео

Желько Любенович залишив посаду головного тренера "Ворскли" всього через 17 днів після свого призначення. На перший погляд, ситуація здавалася раптовою, але тепер з'явилися подробиці конфлікту.

Відомо, що обірвало терпіння молодого тренера, повідомляє "UA-Футбол".

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Причиною розриву професійних відносин між "Ворсклою" та Желько Любеновичем стали глибокі розбіжності між тренером і керівництвом полтавського клубу в питаннях трансферної політики. Керівники "Ворскли" наполягали на ставці винятково на молодих гравців та вільних агентів із мінімальними зарплатами.

Що буде з "Ворсклою"

Мета клубу полягала в тому, щоб створити склад, який міг би приносити прибуток користуючись з майбутніх продажів, навіть на шкоду спортивному результату. Любенович же, навпаки, розраховував негайно повернути команду в УПЛ та запропонував конкретний список підсилень. Однак його пропозиції були проігноровані.

Конфлікт, який неможливо було зам'яти

Сербський наставник, не побачивши підтримки з боку менеджменту, вирішив не затягувати ситуацію та розірвав співпрацю. Його відхід — не імпульсивне рішення, а реакція на відмову клубу виконати ключові умови його роботи. Уже завтра керівництво "Ворскли" планує представити нового головного тренера.

Нагадаємо, у Ярослави Магучіх з'явилася нова мета, яку буде складно досягти.

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Стало відомо, скільки доведеться заплатити за перегляд трансляції бою-реваншу Усика проти Дюбуа.

спорт футбол тренер Ворскла Желько Любенович
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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