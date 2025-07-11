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Головна Спорт Рома продала головного конкурента Довбика — що чекає на Артема

Рома продала головного конкурента Довбика — що чекає на Артема

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:15
Рома несподівано відпустила головного конкурента Довбика
Ельдор Шомуродов у "Ромі". Фото: instagram.com/shomurodov.eldor/

Італійська "Рома" офіційно оголосила про оренду форварда Ельдора Шомуродова. Футболіст з Узбекистану перейшов в "Істанбул Башакшехір".

У турецького клубу є право викупу гравця, повідомляє Chiesa di Totti.

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"Істанбул Башакшехір" може через рік офіційно підписати Ельдора Шомуродова за 2,7 млн євро. За оренду гравця турецький клуб заплатить ще три мільйони. Угода стала частиною перебудови атакувальної лінії команди під керівництвом Джан П'єро Гасперіні.

Эльдор Шомуродов
Ельдор Шомуродов святкує гол. Фото: instagram.com/shomurodov.eldor/

Шомуродов провів за "Рому" 85 матчів, забив 13 голів та віддав 11 асистів, але нова тактика Гасперіні залишила його без перспектив на роль стартового нападника.

Що це означає для Довбика

Український футболіст тепер залишився єдиним центрфорвардом "вовків" перед стартом сезону 2025/2026. Він зможе відповідати на дії тренера та розвивати гру без тиску з боку Шомуродова. Від Артема чекають стабільності та результативності, особливо в єврокубках.

Артем Довбик
Артем Довбик із дружиною в Римі. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk/

Для Довбика ця ситуація означає шанс проявити себе і зміцнити статус лідера атаки. На початку сезону Гасперіні зможе побудувати лінію нападу навколо українця, особливо якщо підтвердиться його готовність до щільного графіка.

Нагадаємо, італійські журналісти вважають, що "Рома" може продати ще й Артема Довбика.

Тим часом колишній партнер форварда "Роми" по "Жироні" Віктор Циганков може переїхати в чемпіонат Англії.

Ярослава Магучіх готується до серйозної боротьби за те, щоб захистити титул чемпіонки зі стрибків у висоту.

У США зажадали затримати відомого російського спортсмена через серйозні звинувачення.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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