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Главная Спорт Рома продала главного конкурента Довбика — что ждет Артема

Рома продала главного конкурента Довбика — что ждет Артема

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:15
Рома неожиданно отпустила главного конкурента Довбика
Эльдор Шомуродов в "Роме". Фото: instagram.com/shomurodov.eldor/

Итальянская "Рома" официально объявила об аренде форварда Эльдора Шомуродова. Футболист из Узбекистана перешел в "Истанбул Башакшехир". 

У турецкого клуба есть право выкупа игрока, сообщает Chiesa di Totti

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"Истанбул Башакшехир" может через год официально подписать Эльдора Шомуродова за 2,7 млн евро. За аренду игрока турецкий клуб заплатит еще три миллиона. Сделка стала частью перестройки атакующей линии команды под руководством Джан Пьеро Гасперини. 

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Эльдор Шомуродов
Эльдор Шомуродов празднует гол. Фото: instagram.com/shomurodov.eldor/

Шомуродов провел за "Рому" 85 матчей, забил 13 голов и отдал 11 ассистов, но новая тактика Гасперини оставила его без перспектив на роль стартового нападающего.

Что это значит для Довбика

Украинский футболист теперь остался единственным центрфорвардом "волков" перед стартом сезона 2025/2026. Он сможет отвечать на действия тренера и развивать игру без давления со стороны Шомуродова. От Артема ждут стабильности и результативности, особенно в еврокубках. 

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Артем Довбик
Артем Довбик с женой в Риме. Фото: instagram.com/yuliia.dovbyk/

Для Довбика эта ситуация означает шанс проявить себя и укрепить статус лидера атаки. В начале сезона Гасперини сможет построить линию нападения вокруг украинца, особенно если подтвердится его готовность к плотному графику. 

Напомним, итальянские журналисты считают, что "Рома" может продать еще и Артема Довбика. 

Тем временем бывший партнер форварда "Роме" по "Жироне" Виктор Цыганков может переехать в чемпионат Англии. 

Ярослава Магучих готовится к серьезной борьбе за то, чтобы защитить титул чемпионки по прыжкам в высоту. 

В США потребовали задержать известного российского спортсмена из-за серьезных обвинений. 

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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