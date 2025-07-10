Ворскла звільнила Любеновича через місяць після призначення

Желько Любенович на підписанні контракту в Полтаві. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Полтавська "Ворскла" несподівано припинила співпрацю з головним тренером Желько Любеновичем. Його було призначено наставником команди лише місяць тому.

Фахівець уже попрощався з гравцями та командою, а нового тренера представлять завтра, повідомив на своїй сторінці в Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Головна причина звільнення Желько Любеновича може бути пов'язана із загальною ситуацією в полтавському клубі. За підсумками минулого сезону "Ворскла" вперше вилетіла з УПЛ. Падіння в Першу лігу стало ударом, а керівництво клубу вважає, що зміна тренера допоможе переломити ситуацію.

Желько Любенович у "Ворсклі". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Фінансова нестабільність лише посилює кризу. За даними журналістів, борг клубу перевищує 3 млн євро. Затримки зарплат гравцям уже фіксувалися, і клуб отримав три трансферні бани від FIFA. На цьому тлі зміни на тренерському містку виглядали неминучими.

Що відомо про Любеновича

Сербський фахівець, колишній футболіст "Партизана", "Таврії" та інших клубів, закінчив ігрову кар'єру 2018 року. Перше місце тренера він зайняв у закарпатському "Минаї", потім провів короткий, але помітний період в "Інгульці".

Ще 24 червня 2025 року Любенович прийняв пропозицію "Ворскли". Він говорив, що отримав гарантії щодо фінансування та збирався сформувати новий склад. Очікувалося, що він приведе команду назад в УПЛ, але виліт та поточні борги зірвали ці плани.

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