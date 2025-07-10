Ворскла уволила Любеновича спустя месяц после назначения

Желько Любенович на подписании контракта в Полтаве. Фото: instagram.com/ljubenovic22zeljko/

Полтавская "Ворскла" неожиданно прекратила сотрудничество с главным тренером Желько Любеновичем. Он был назначен наставником команды всего месяц назад.

Специалист уже попрощался с игроками и командой, а новый тренер будет представлен завтра, сообщил на своей странице в Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

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Главная причина увольнения Желько Любеновича может быть связана с общей ситуацией в полтавском клубе. По итогам прошлого сезона "Ворскла" впервые вылетела из УПЛ. Падение в Первую лигу стало ударом, а руководство клуба считает, что смена тренера поможет переломить ситуацию.

Желько Любенович в "Ворскле". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Финансовая нестабильность лишь усугубляет кризис. По данным журналистов, долг клуба превышает 3 млн евро. Задержки зарплат игрокам уже фиксировались, и клуб получил три трансферных бана от FIFA. На этом фоне перемены на тренерском мостике выглядели неизбежно.

Что известно о Любеновиче

Сербский специалист, бывший футболист "Партизана", "Таврии" и других клубов, закончил игровую карьеру в 2018 году. Первое место тренера он занял в закарпатском "Минае", потом провел короткий, но заметный период в "Ингульце".

Еще 24 июня 2025 года Любенович принял предложение "Ворсклы". Он говорил, что получил гарантии относительно финансирования и собирался сформировать новый состав. Ожидалось, что он приведет команду обратно в УПЛ, но вылет и текущие долги сорвали эти планы.

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