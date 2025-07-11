Увольнение Любеновича — известна главная причина

Желько Любенович отвечает на вопросы. Кадр из видео

Желько Любенович покинул пост главного тренера "Ворсклы" всего через 17 дней после своего назначения. На первый взгляд, ситуация казалась внезапной, но теперь появились подробности конфликта.

Известно, что оборвало терпение молодого тренера, сообщает "UA-Футбол".

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Причиной разрыва профессиональных отношений между "Ворсклой" и Желько Любеновичем стали глубокие разногласия между тренером и руководством полтавского клуба в вопросах трансферной политики. Руководители "Ворсклы" настаивали на ставке исключительно на молодых игроков и свободных агентов с минимальными зарплатами.

Что будет с "Ворсклой"

Цель клуба заключалась в том, чтобы создать состав, который мог бы приносить прибыль за счет будущих продаж, даже в ущерб спортивному результату. Любенович же, напротив, рассчитывал немедленно вернуть команду в УПЛ и предложил конкретный список усилений. Однако его предложения были проигнорированы.

Конфликт, который невозможно было замять

Сербский наставник, не увидев поддержки со стороны менеджмента, решил не затягивать ситуацию и разорвал сотрудничество. Его уход — не импульсивное решение, а реакция на отказ клуба выполнить ключевые условия его работы. Уже завтра руководство "Ворсклы" планирует представить нового главного тренера.

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