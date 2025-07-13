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Головна Спорт Скандал навколо трансферу Судакова набирає обертів

Скандал навколо трансферу Судакова набирає обертів

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 11:27
Конфлікт між агентом Судакова та Шахтарем набирає обертів
Георгій Судаков на тренуванні. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансфер Георгія Судакова в європейський клуб знову опинився під загрозою. Футболіст збірної України так і не перейшов у "Наполі", який тривалий час ним цікавився.

Останній випуск YouTube-шоу BurBuzz став приводом для гучної дискусії.

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Журналіст Ігор Бурбас звинуватив одного з топменеджерів "Шахтаря" у зливі важливої інформації, яка могла зірвати перехід українського півзахисника в "Наполі". Судячи з деталей, йшлося про конкретні суми та терміни контракту, які пізніше спливли в матеріалі італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо.

Деталі конфлікту щодо Судакова

Італійський журналіст нібито опублікував усі дані щодо угоди: п'ятирічний контракт, зарплата 2 мільйони євро на рік, відступні в розмірі 40 мільйонів. Після цього переговори були припинені, а "Наполі" втратив довіру до партнерів по угоді. Сам Ді Марціо, за словами Бурбаса, пізніше продемонстрував листування з представником "Шахтаря", що стало джерелом витоку.

Георгий Судаков
Георгій Судаков працює з м'ячем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Невідомо, хто саме з менеджерів донецького клубу передав інформацію. У фокусі підозр опинилися спортивний директор Дарійо Срна та гендиректор Сергій Палкін. Саме їх Бурбас згадав як фігурантів можливого внутрішнього конфлікту в клубі. Однак по-справжньому резонансним стало не це, а можливий зв'язок журналіста із впливовим футбольним агентом Вадимом Шаблієм.

Шаблій представляє інтереси Георгія Судакова та володіє агентством Prostar. У футбольних колах обговорюють, чи не стоїть він за цією інформаційною атакою. Бурбас — один із тих, хто регулярно виступає з критикою на адресу менеджменту "Шахтаря", а тон його висловлювань нерідко збігається з інтересами певних агентів.

За однією з версій, Шаблій може бути незадоволений тим, що "Шахтар" більше не розглядає його як пріоритетного партнера. Цілком імовірно, що клуб отримав вигідні пропозиції від інших агентств. Згідно з інсайдами, найближчим часом варто очікувати хвилю критики на адресу Срни та Палкіна з боку наближених до Prostar спікерів.

Нагадаємо, захисник збірної України цього літа може стати футболістом "Ньюкасла".

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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