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Головна Спорт Стівенсон захистив титул WBC і показав найкращий бокс у кар'єрі

Стівенсон захистив титул WBC і показав найкращий бокс у кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 09:41
Чим здивував Шакур Стівенсон у поєдинку з Вільямом Зепедою
Шакур Стівенсон на рингу. Фото: instagram.com/daznboxing/

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон знову підтвердив свій статус, вийшовши на шоу The Ring у Нью-Йорку для захисту титулу. На рингу він зіткнувся з небезпечним претендентом.

Американському боксеру протистояв мексиканець Вільям Зепеда, чий послужний список поразок майже відсутній, повідомляє talkSport.

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Бій тривав повний норматив, усі 12 раундів проходили в рівній боротьбі. Шакур Стівенсон зі своїм захистом та вмінням контролювати дистанцію відповідав на потужні випади суперника. Багато хто помітив, що американець не просто утримував лідерство, а активно демонстрував свої навички.

Шакур Стивенсон
Шакур Стівенсон під час поєдинку. Фото: instagram.com/daznboxing/

Яскрава перемога Стівенсона

Усі суддівські картки виявилися на користь Стівенсона — 118-110, 118-110 і 119-109, що зафіксувало його впевнену перемогу та збереження пояса. Це був єдиний титульний бій вечора.

Стівенсон відзначився агресивним підходом та демонстрацією стійкості до тиску. Оглядачі назвали бій не "кладовищем", а справжнім тестом характеру та майстерності.

Виступ Шакура був гідною відповіддю критикам, які дорікають йому в пасивності, а сам Шакур визнав, що Зепеда вивів його на новий рівень.

З урахуванням цієї перемоги Стівенсон залишається непереможеним з рекордом 24-0 і 11 нокаутів, і зміцнює свої позиції як один із найсильніших боксерів легкого дивізіону. Інсайдери зазначають, що наступний логічний крок — об'єднавчий бій або сутичка з провідними легковаговиками, які вже всерйоз розглядають його як обов'язкового суперника.

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спорт бокс Шакур Стівенсон WBC Вільям Зепеда
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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