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Главная Спорт Стивенсон защитил титул WBC и показал лучший бокс в карьере

Стивенсон защитил титул WBC и показал лучший бокс в карьере

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 09:41
Чем удивил Шакур Стивенсон в поединке с Уильямом Зепедой
Шакур Стивенсон на ринге. Фото: instagram.com/daznboxing/

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон вновь подтвердил свой статус, выйдя на шоу The Ring в Нью-Йорке для защиты титула. На ринге он столкнулся с опасным претендентом. 

Американскому боксеру противостоял мексиканец Уильям Зепеда, чей послужной список поражений почти отсутствует, сообщает talkSport.

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Бой длился полный норматив, все 12 раундов проходили в равной борьбе. Шакур Стивенсон со своей защитой и умением контролировать дистанцию отвечал на мощные выпады соперника. Многие заметили, что американец не просто удерживал лидерство, а активно демонстрировал свои навыки. 

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон во время поединка. Фото: instagram.com/daznboxing/

Яркая победа Стивенсона

Все судейские карточки оказались в пользу Стивенсона — 118‑110, 118‑110 и 119‑109, что зафиксировало его уверенную победу и сохранение пояса. Это был единственный титульный бой вечера.

Стивенсон отметился агрессивным подходом и демонстрацией стойкости к давлению. Обозреватели назвали бой не "кладбищем", а настоящим тестом характера и мастерства. 

Выступление Шакура было достойным ответом критикам, упрекающим его в пассивности, а сам Шакур признал, что Зепеда вывел его на новый уровень.

С учетом этой победы Стивенсон остается непобежденным с рекордом 24‑0 и 11 нокаутов, и укрепляет свои позиции как один из сильнейших боксеров легкого дивизиона. Инсайдеры отмечают, что следующий логичный шаг — объединительный бой или схватка с ведущими легковесами, которые уже всерьез рассматривают его как обязательного соперника. 

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спорт бокс Шакур Стивенсон WBC Уильям Зепеда
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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