Бенфіка готова продати Трубіна, вже є потенційний покупець

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальська "Бенфіка" готова розстатися з гравцем збірної України Анатолієм Трубіним. Трансфер можливий уже наступного тижня після закінчення Клубного чемпіонату світу-2025.

Згідно з даними Record, португальський клуб має намір отримати максимальну компенсацію, адже ціна українця істотно зросла.

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Анатолій Трубін висловив бажання спробувати себе в АПЛ, а "Шахтар" отримав право на 40% від суми майбутнього трансферу. Джерела стверджують, що "Бенфіка" вже виставила його на трансфер, і вже є інтерес потенційних покупців.

Трубін став одним із лідерів "Бенфіки"

На Клубному чемпіонаті світу-2025 українець узяв участь у чотирьох матчах, пропустивши шість м'ячів та двічі зберігши ворота "на нуль". Особливо яскраво він проявився в матчі проти мюнхенської "Баварії", де здобув звання найкращого гравця зустрічі та заслужив схвальні слова від Мануеля Ноєра.

Анатолій Трубін у воротах. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

За сезон 2024/25 Трубін відстояв у 51 поєдинку в усіх турнірах, пропустив 54 голи й оформив 21 "сухий" матч. Такі цифри переконують "Бенфіку" в тому, що зараз потрібно діяти та продати гравця. Гравцем уже цікавиться клуб з Англії, який поки що не називають.

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