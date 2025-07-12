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Головна Спорт Перспективний гравець Динамо проведе сезон у Зорі

Перспективний гравець Динамо проведе сезон у Зорі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 18:45
Динамо позбулося перспективного гравця, його орендувала Зоря
Роман Саленко та Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Луганська "Зоря" посилила склад вихованцем київського "Динамо". У сезоні 2024/2025 за команду Віктора Скрипника виступатиме 20-річний півзахисник Роман Саленко.

Таке рішення ухвалило керівництво київського клубу з прицілом на ігрову практику для молодого футболіста, повідомляє "ТаТоТаке".

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Роман Саленко приєднався до першої команди "Динамо" влітку 2023 року, підписавши контракт до літа 2027 року, але минулого сезону отримував обмежену кількість хвилин на полі.

Роман Саленко
Роман Саленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

У чемпіонаті України 2024/2025 Роман зіграв 11 матчів, здебільшого виходячи на заміну. На його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі. Попри обмежений час, тренери позитивно оцінювали його рух без м'яча, техніку та вміння швидко входити в гру. У клубі вважають, що оренда дасть йому шанс розкритися та зміцніти в умовах регулярної практики.

Хто такий Роман Саленко

Окремий інтерес до постаті Саленка пов'язаний з його походженням — він син знаменитого Олега Саленка, найкращого бомбардира ЧС-1994. Однак Роман будує кар'єру своїм шляхом, поступово пробиваючись в елітний футбол. Його робота в тренувальному процесі, за словами інсайдерів, викликає повагу у старших партнерів по команді.

Минулий сезон "Зоря" завершила на 9-му місці в УПЛ, показавши нестабільні результати та відчуваючи кадровий дефіцит в атакувальній лінії. Віктору Скрипнику доведеться перебудовувати гру команди, і молоді виконавці на кшталт Саленка можуть зіграти ключову роль у цій трансформації. Універсальність Романа і його свіжість можуть допомогти "Зорі" повернути впевненість та рухливість у фінальній третині.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ Роман Саленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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