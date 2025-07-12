Динамо позбулося перспективного гравця, його орендувала Зоря

Перспективний гравець Динамо проведе сезон у Зорі
Луганська "Зоря" посилила склад вихованцем київського "Динамо". У сезоні 2024/2025 за команду Віктора Скрипника виступатиме 20-річний півзахисник Роман Саленко.
Таке рішення ухвалило керівництво київського клубу з прицілом на ігрову практику для молодого футболіста, повідомляє "ТаТоТаке".
Роман Саленко приєднався до першої команди "Динамо" влітку 2023 року, підписавши контракт до літа 2027 року, але минулого сезону отримував обмежену кількість хвилин на полі.
У чемпіонаті України 2024/2025 Роман зіграв 11 матчів, здебільшого виходячи на заміну. На його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі. Попри обмежений час, тренери позитивно оцінювали його рух без м'яча, техніку та вміння швидко входити в гру. У клубі вважають, що оренда дасть йому шанс розкритися та зміцніти в умовах регулярної практики.
Хто такий Роман Саленко
Окремий інтерес до постаті Саленка пов'язаний з його походженням — він син знаменитого Олега Саленка, найкращого бомбардира ЧС-1994. Однак Роман будує кар'єру своїм шляхом, поступово пробиваючись в елітний футбол. Його робота в тренувальному процесі, за словами інсайдерів, викликає повагу у старших партнерів по команді.
Минулий сезон "Зоря" завершила на 9-му місці в УПЛ, показавши нестабільні результати та відчуваючи кадровий дефіцит в атакувальній лінії. Віктору Скрипнику доведеться перебудовувати гру команди, і молоді виконавці на кшталт Саленка можуть зіграти ключову роль у цій трансформації. Універсальність Романа і його свіжість можуть допомогти "Зорі" повернути впевненість та рухливість у фінальній третині.
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