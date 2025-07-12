Динамо позбулося перспективного гравця, його орендувала Зоря

Роман Саленко та Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Луганська "Зоря" посилила склад вихованцем київського "Динамо". У сезоні 2024/2025 за команду Віктора Скрипника виступатиме 20-річний півзахисник Роман Саленко.

Таке рішення ухвалило керівництво київського клубу з прицілом на ігрову практику для молодого футболіста, повідомляє "ТаТоТаке".

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Роман Саленко приєднався до першої команди "Динамо" влітку 2023 року, підписавши контракт до літа 2027 року, але минулого сезону отримував обмежену кількість хвилин на полі.

Роман Саленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

У чемпіонаті України 2024/2025 Роман зіграв 11 матчів, здебільшого виходячи на заміну. На його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі. Попри обмежений час, тренери позитивно оцінювали його рух без м'яча, техніку та вміння швидко входити в гру. У клубі вважають, що оренда дасть йому шанс розкритися та зміцніти в умовах регулярної практики.

Хто такий Роман Саленко

Окремий інтерес до постаті Саленка пов'язаний з його походженням — він син знаменитого Олега Саленка, найкращого бомбардира ЧС-1994. Однак Роман будує кар'єру своїм шляхом, поступово пробиваючись в елітний футбол. Його робота в тренувальному процесі, за словами інсайдерів, викликає повагу у старших партнерів по команді.

Минулий сезон "Зоря" завершила на 9-му місці в УПЛ, показавши нестабільні результати та відчуваючи кадровий дефіцит в атакувальній лінії. Віктору Скрипнику доведеться перебудовувати гру команди, і молоді виконавці на кшталт Саленка можуть зіграти ключову роль у цій трансформації. Універсальність Романа і його свіжість можуть допомогти "Зорі" повернути впевненість та рухливість у фінальній третині.

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