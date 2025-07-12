Динамо избавилось от перспективного игрока, его арендовала Заря

Роман Саленко и Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Луганская "Заря" усилила состав воспитанником киевского "Динамо". В сезоне 2024/2025 за команду Виктора Скрипника будет выступать 20-летний полузащитник Роман Саленко.

Такое решение приняло руководство киевского клуба с прицелом на игровую практику для молодого футболиста, сообщает "ТаТоТаке".

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Роман Саленко присоединился к первой команде "Динамо" летом 2023 года, подписав контракт до лета 2027 года, но в минувшем сезоне получал ограниченное количество минут на поле.

Роман Саленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

В чемпионате Украины 2024/2025 Роман сыграл 11 матчей, в основном выходя на замену. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Несмотря на ограниченное время, тренеры положительно оценивали его движение без мяча, технику и умение быстро входить в игру. В клубе считают, что аренда даст ему шанс раскрыться и окрепнуть в условиях регулярной практики.

Кто такой Роман Саленко

Отдельный интерес к фигуре Саленко связан с его происхождением — он сын знаменитого Олега Саленко, лучшего бомбардира ЧМ-1994. Однако Роман строит карьеру своим путем, постепенно пробиваясь в элитный футбол. Его работа в тренировочном процессе, по словам инсайдеров, вызывает уважение у старших партнеров по команде.

Прошлый сезон "Заря" завершила на 9-м месте в УПЛ, показав нестабильные результаты и испытывая кадровый дефицит в атакующей линии. Виктору Скрипнику предстоит перестраивать игру команды, и молодые исполнители вроде Саленка могут сыграть ключевую роль в этой трансформации. Универсальность Романа и его свежесть могут помочь "Заре" вернуть уверенность и подвижность в финальной трети.

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