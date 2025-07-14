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Главная Спорт Луис Энрике объяснил, что пошло не столько для ПСЖ в финале КЧМ

Луис Энрике объяснил, что пошло не столько для ПСЖ в финале КЧМ

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Дата публикации 14 июля 2025 08:45
Луис Энрике раскрыл причины разгрома ПСЖ от Челси в финале КЧМ
Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

"Челси" полностью доминировал в финале Клубного чемпионата мира, разгромив "ПСЖ" со счетом 3:0. Уже в первой половине встречи англичане взяли контроль над мячом и инициативу, позволив сопернику лишь редкие контратаки.

Забитые мячи от Коула Палмера и Жоау Педру задали ритм финалу и вынудили парижан уступать поля, сообщает портал Новини.LIVE.

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К 30-й минуте счет стал 2:0. После второго удара Палмера "ПСЖ" оказался перед большими трудностями. Несмотря на попытки вернуться в игру, подопечным Луиса Энрике не удалось вскрыть защиту "Челси". Все стало ясно после третьего гола от Педру перед свистком на перерыв.

Что Луис Энрике сказал о матче

Во второй половине матч стал более нервным. Тренеры и игроки активизировались, а финальный натиск "Челси" завершился удалением футболиста "ПСЖ" за агрессивное поведение. В конечном итоге счет остался неизменным, а победители смогли отстоять свое преимущество до финального свистка. 

Луис Энрике
Луис Энрике на церемонии награждения. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Луис Энрике предположил, что главная причина поражения кроется в энергичности соперника и силовом прессинге с первых минут. Он отметил, что "ПСЖ" просто не смог навязать свой стиль, а выбранная схема открыла пространство для "Челси".

"Мы не смогли контролировать темп. С самого начала "Челси" действовал энергично и понимал, как нужно атаковать. Это дало им преимущество, с которым мы не справились", — объяснил Луис Энрике.

Напомним, сын известного украинского футболиста уйдет из киевского "Динамо" ради стабильной игровой практики в другой команде. 

Австралийской спортсменке Николе Олислагерс пришлось полностью изменить свои тренировки, чтобы получить возможность конкурировать с Ярославой Магучих. 

спорт футбол ПСЖ Луис Энрике Клубный чемпионат мира по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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