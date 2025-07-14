Руководство Динамо пригласит французского игрока — что о нем известно

Динамо пригласит из Франции первого новичка трансферного лета
Киевское "Динамо" активно работает над усилением защитной линии и рассматривает на эту позицию французского центрбека Ахмеда Сидибе. Игрок выступает за словенский клуб "Копер" и уже привлек внимание скаутов украинского гранда.
О потенциальном трансфере сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".
Известно, что 23-летний Ахмед Сидибе — один из ключевых кандидатов, которых "Динамо" держит "под микроскопом" в нынешнее трансферное окно.
Спиваковский охарактеризовал футболиста как хладнокровного и надежного защитника, умеющего грамотно действовать в отборе и один в один, уверенно играющего на втором этаже и не паникующего под давлением.
Что известно о возможном новичке "Динамо"
Сидибе родился во Франции. Это высокий (189 см), физически сильный и выносливый футболист. По информации Transfermarkt, стоимость защитника составляет 500 тысяч евро. Контракт с "Копером" действует до конца мая 2027 года.
Если переход состоится, это станет первым серьезным усилением "Динамо" в центре обороны после ухода Забарного. В команде надеются найти стабильного игрока, способного укрепить линию защиты на годы вперед.
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