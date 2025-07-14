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Главная Спорт Динамо пригласит из Франции первого новичка трансферного лета

Динамо пригласит из Франции первого новичка трансферного лета

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 11:20
Руководство Динамо пригласит французского игрока — что о нем известно
Ахмед Сидибе перед игрой. Фото: instagram.com/a.sidibee/

Киевское "Динамо" активно работает над усилением защитной линии и рассматривает на эту позицию французского центрбека Ахмеда Сидибе. Игрок выступает за словенский клуб "Копер" и уже привлек внимание скаутов украинского гранда.

О потенциальном трансфере сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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Известно, что 23-летний Ахмед Сидибе — один из ключевых кандидатов, которых "Динамо" держит "под микроскопом" в нынешнее трансферное окно. 

Ахмед Сидибе
Ахмед Сидибе празднует гол. Фото: instagram.com/a.sidibee/

Спиваковский охарактеризовал футболиста как хладнокровного и надежного защитника, умеющего грамотно действовать в отборе и один в один, уверенно играющего на втором этаже и не паникующего под давлением. 

Ахмед Сидибе
Ахмед Сидибе с болельщиками. Фото: instagram.com/a.sidibee/

Что известно о возможном новичке "Динамо"

Сидибе родился во Франции. Это высокий (189 см), физически сильный и выносливый футболист. По информации Transfermarkt, стоимость защитника составляет 500 тысяч евро. Контракт с "Копером" действует до конца мая 2027 года.

Если переход состоится, это станет первым серьезным усилением "Динамо" в центре обороны после ухода Забарного. В команде надеются найти стабильного игрока, способного укрепить линию защиты на годы вперед.

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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