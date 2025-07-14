Бывший форвард Динамо оказался в центре внимания в Польше

Илья Шкурин в "Легии". Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Бывший форвард киевского "Динамо" Илья Шкурин продолжает впечатлять в Экстраклассе. В воскресенье "Легия" взяла Суперкубок Польши, обыграв "Лех" со счетом 2:1.

Шкурин провел на поле 85 минут и забил на 44-й минуте первый гол, сообщает портал Новини.LIVE.

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С февраля 2025 года белорусский форвард носит футболку "Легии", и его начальный период в команде выдался насыщенным. На счету Ильи Шкурина был важный мяч в финале Кубка Польши (2 мая), а гол в Суперкубке закрепляет доверие тренеров.

Илья Шкурин работает на тренировке. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Чем известен Илья Шкурин

Прежде Шкурин прославился в "Динамо": 2021 год он провел в аренде, где оформил дебютный гол в УПЛ и вошел в число запоминающихся форвардов. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2019 с 19 голами и отметился результативными выступлениями в ЦСКА, "Ракуве" и "Стали".

Илья Шкурин и Рея Морисита. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

В первом полноценном сезоне за "Легию" Шкурин принял участие в 37 матчах, забил 9 мячей и раздал 4 результативных передачи.

У 25‑летнего белорусского нападающего действует контракт с польским клубом до конца 2027 года. Его спортивный путь от уверенности в "Динамо" до важных голов в Польше показывает, что карьера Шкурина продолжает набирать обороты.

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