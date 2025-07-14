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Главная Спорт Экс-форвард Динамо стал звездой в новом зарубежном чемпионате

Экс-форвард Динамо стал звездой в новом зарубежном чемпионате

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:07
Бывший форвард Динамо оказался в центре внимания в Польше
Илья Шкурин в "Легии". Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Бывший форвард киевского "Динамо" Илья Шкурин продолжает впечатлять в Экстраклассе. В воскресенье "Легия" взяла Суперкубок Польши, обыграв "Лех" со счетом 2:1.

Шкурин провел на поле 85 минут и забил на 44-й минуте первый гол, сообщает портал Новини.LIVE. 

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С февраля 2025 года белорусский форвард носит футболку "Легии", и его начальный период в команде выдался насыщенным. На счету Ильи Шкурина был важный мяч в финале Кубка Польши (2 мая), а гол в Суперкубке закрепляет доверие тренеров. 

Илья Шкурин
Илья Шкурин работает на тренировке. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Чем известен Илья Шкурин

Прежде Шкурин прославился в "Динамо": 2021 год он провел в аренде, где оформил дебютный гол в УПЛ и вошел в число запоминающихся форвардов. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2019 с 19 голами и отметился результативными выступлениями в ЦСКА, "Ракуве" и "Стали". 

Илья Шкурин
Илья Шкурин и Рея Морисита. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

В первом полноценном сезоне за "Легию" Шкурин принял участие в 37 матчах, забил 9 мячей и раздал 4 результативных передачи. 

У 25‑летнего белорусского нападающего действует контракт с польским клубом до конца 2027 года. Его спортивный путь от уверенности в "Динамо" до важных голов в Польше показывает, что карьера Шкурина продолжает набирать обороты.  

Напомним, "ПСЖ" разгромно проиграл в финале КЧМ "Челси", а Луис Энрике назвал причину этого поражения. 

Главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснил, что помогло его команде выиграть крупный турнир. 

"Динамо" решило отдать в аренду в "Зарю" сына Олега Саленко, которому не хватает игрового времени. 

Никола Олислагерс нашла способ оказать конкуренцию Ярославе Магучих, у которой уже выиграла два турнира. 

Польша спорт футбол Динамо Илья Шкурин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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