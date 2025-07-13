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Главная Спорт Известный тренер раскрыл правду о причине неудач Супряги

Известный тренер раскрыл правду о причине неудач Супряги

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 14:17
Супряга рискует окончательно выпасть из футбола
Владислав Супряга во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще несколько лет назад его считали будущей звездой украинского футбола, но сейчас имя Владислава Супряги все чаще звучит в контексте упущенных возможностей. Форвард киевского "Динамо" переживает, пожалуй, самый сложный период в своей карьере. 

Он практически не играет и все реже попадает в фокус внимания прессы. Известный тренер Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua объяснил причину. 

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В футбольной среде все чаще звучат сомнения в том, сможет ли Владислав Супряга вернуться на прежний уровень. Некоторые тренеры и аналитики считают, что главная проблема заключается в отсутствии стабильной игровой практики. Ему не хватает доверия и времени на поле, а без этого сложно говорить о прогрессе или хотя бы возвращении формы. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что ждет Супрягу в будущем

По информации из окружения клуба, ближайшим шагом может стать аренда потенциально в команду УПЛ, где игрок получит больше минут и пространства для действий. Пока нет четкой договоренности, но подобный сценарий рассматривается как последний шанс перезапустить карьеру Супряги. Без регулярной практики шансы на возвращение в состав "Динамо" стремятся к нулю. 

Новый сезон — новые надежды

Интерес к игроку сохраняется лишь на уровне внутреннего чемпионата, за границей форвард давно утратил интерес клубов. Причиной стали не только травмы, но и нерешительность в игре, которую отмечают даже бывшие тренеры нападающего. 

С момента дебюта на высоком уровне Супряга успел поиграть в Италии за "Сампдорию", был чемпионом мира среди юношей и считался одним из самых талантливых нападающих поколения. Однако травмы, нестабильность и отсутствие игровой практики свели его прогресс на нет. 

Напомним, "Динамо" собирается отдать в аренду еще одного талантливого воспитанника. 

А бывший футболист "бело-синих" может подписать контракт с "Ньюкаслом"

Вокруг трансфера Георгия Судакова возник конфликт, полузащитника пока остается в "Шахтере". 

Никола Олислагерс нашла противодействие Ярославе Магучих на этапах Бриллиантовой лиги. 

спорт футбол Динамо тренер Владислав Супряга
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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